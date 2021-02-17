وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع يتفقد جودة الخدمات الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

تفقد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع برفقة سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية كفاءة العمل في 3 مراكز صحية تابعة للوزارة شملت مركز العوير الصحي بدبي، مركز الطويين بالفجيرة ومركز خت برأس الخيمة، وذلك في إطار جولاتهما الدورية على المنشآت الصحية للوقوف على المستوى الحالي للخدمات المقدمة ومعاينة أداء الكادر الطبي في الميدان، ومتابعة حثيثة لكفاءة الأداء وتقديم لقاح كوفيد-19 وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق المعايير العالمية.

وأكد سعادة الدكتور العلماء أن توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تسخير كافة الإمكانيات والقدرات لتحصين المجتمع باعتبارها أولوية وطنية تدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة متميزة، بما يعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة، وقدرات دولة الإمارات على حماية صحة المجتمع وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي. مشيراً سعادته إلى أن الخطط الاستباقية لضمان استمرارية الأعمال وتوظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة، أسهمت في تعزيز الجاهزية وتطوير أدوات وآليات تضمن مواصلة تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.

كفاءة الأداء

حيث جال سعادة الدكتور العلماء والدكتور السركال على الأقسام المختلفة في مركز العوير الصحي بدبي، واطلعا على الأداء والخطة التشغيلية مع الإدارة والكوادر الصحية واستمعا لآرائهم حول العمل في المركز واحتياجاته وتطلعاتهم للمستقبل، ووجه سعادة الوكيل بمواصلة العمل وتقديم الخدمات الصحية بكفاءة وتوفير فحوصات ولقاحات كوفيد-19 وإجراء صيانة لمرافق المركز وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، مشيداً بالجهود المبذولة من الفريق العامل بجميع تخصصاته ومهماته في المركز الصحي.

كما أوصى سعادته بعد تفقده مركز الطويين في الفجيرة ومركز خت في رأس الخيمة بتحديث المخزون الدوائي وتطوير خدمات الصيدلة بما يواكب احتياجات أفراد المجتمع، وشكر سعادتهما الجهود التي قدمها المركزين منذ بدء كوفيد-19 من ناحية توفير خدمات الفحوصات وتقديم اللقاح لسكان المنطقة بشكل منظم منعاً للتزاحم بين المراجعين مع تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

برامج تطوير للمراكز الصحية

في ختام الزيارة أثنى سعادتهما على أداء الطاقم الطبي والإداري في المراكز الصحية وضرورة بذل المزيد من الجهــود لتلبية احتياجات المرضى، مؤكدين أن الوزارة لديها برامج وخطط متقدمة لرصد احتياجات المراكز الصحية وتوفير المتطلبات اللازمة للتأكد من تقديم خدمات رعاية صحية متميزة ومواصلة تزويد مراكز الحصول على لقاح كوفيد-19 بالكوادر الصحية المتخصصة والمدربة وتوفير المعدات الطبية، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة كوفيد-19 وتوفير كافة السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز