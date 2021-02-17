2.5 مليون درهم من «حمدان الطبية» لتمويل 15 بحثاً جديداً في الدولة

المصدر: دبي - وام

اعتمدت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية مليونين و500 ألف درهم لتمويل 15 بحثاً علمياً جديداً في جامعات الإمارات والشارقة ونيويورك أبوظبي ومحمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ليصل إجمالي عدد البحوث التي تلقت دعماً أو تمويلاً من الجائزة من تأسيسها عام 1999 حتى الآن إلى نحو 700 بحث.

وتوجه عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بالشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الجائزة على دعم سموه الدائم للعلم والعلماء بصفة عامة وللبحث العلمي بصفة خاصة موضحاً أن هذا الدعم المثمر يساهم في تأسيس البنية التحتية للأبحاث في القطاع الصحي والعلوم الطبية في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن طريقة اختيار البحوث تمت من خلال تقييم محكمين محليين لفرز الأبحاث ومن ثم التقييم من قبل 58 محكماً دولياً متخصصاً في مجالات الأبحاث المطروحة ليقع الاختيار على 15 مشروعاً بحثياً متميزاً منها 7 بحوث سريرية و8 بحوث في العلوم الأساسية مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز ثقافة البحث العلمي بصفة عامة والبحث الطبي بصفة خاصة وهو ما تصبو إليه دولة الإمارات من خلال سعيها للتطور والارتقاء بالقطاع الصحي والطبي في المجتمع الإماراتي.

يذكر أن مواضيع المشاريع البحثية المختارة تدور حول دراسة عدد من الأمراض التي تعانيها شرائح المجتمع باختلاف أعمارهم وأعراقهم وأجناسهم والتي تشكل أعباء مالية ومعنوية على المرضى والمجتمع.

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