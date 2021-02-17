«لوكهيد مارتن» تعتمد ابتكاراً لفحص الطائرات صممه طلبة إماراتيون

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

تحول المشروع الصيفي الواعد الذي قدمه فريق من الطلبة الإماراتيين الموهوبين المتدربين لدى شركة لوكهيد مارتن في مدينة مصدر بأبوظبي إلى ابتكار هندسي حقيقي سينعكس إيجابياً على صناعة الطائرات في الشركة لسنوات مقبلة.

وحصل المتدربون مؤخراً على تأكيد بأن شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة بدأت باستخدام ابتكارهم، وذلك بعدما قاموا خلال 1200 ساعة عمل بإنشاء واختبار خوارزمية مبنية على الذكاء الاصطناعي للتعرف على أي خلل مصنعي مرتبط بظهور آثار طلاء الأساس الأخضر على هياكل الطائرات.

وقالت هالة الزرقاني، كبيرة المهندسين في مركز الابتكار والحلول الأمنية التابع لشركة لوكهيد مارتن: «نحن فخورون بأن العمل الذي قمنا به هنا في أبوظبي مع فريق المهندسين المتدربين قد اعتمد للتطبيق ضمن خطوط إنتاج الطائرات في الولايات المتحدة بهدف تحسين سرعة ودقة عمليات فحص الجودة ولقد بدأ عملنا في هذا المشروع مع مشرفين من لوكهيد مارتين لتدريب مجموعة من المتدربين الإماراتيين الموهوبين المهتمين ببدء مسيرة مهنية في قطاع الطيران والدفاع ».

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