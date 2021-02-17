محمد بن راشد يهنئ الصين بوصول مهمة «تيانوين- 1» لكوكب المريخ

المصدر: دبي، بكين - البيان، وكالات

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة «تيانوين ـ 1» لكوكب المريخ.

ودون سموه عبر «تويتر»: «نهنئ جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين ـ 1 لكوكب المريخ.. والتهنئة للرئيس الصيني شي جين بينغ.. الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية».

وأجرى المسبار الصيني «تيانوين ـ 1» مناورة مدارية حول المريخ، أول من أمس، بعد أن أصبح أول مركبة فضائية صينية لاستكشاف كوكب خارج الأرض.

وأوضحت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن المركبة الفضائية ستقوم بالعديد من التعديلات المدارية الإضافية.

ونجح المسبار، المكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة تجوال، في الدخول إلى مدار المريخ يوم 10 فبراير بعد رحلة استمرت زهاء سبعة أشهر انطلاقاً من الأرض.

ومن المتوقع أن تهبط مركبة الهبوط التي تقل مركبة التجوال، على سطح المريخ في مايو أو يونيو القادمين.

واختار مهندسو وعلماء الفضاء الصينيون منطقة منبسطة نسبياً في الجزء الجنوبي من يوتوبيا بلانيتيا، وهو سهل شاسع، كمنطقة هبوط محتملة، وسيتم إطلاق مركبة التجوال بعد الهبوط للقيام بمهام الاستكشاف العلمي.

ويمثل هذا التطور خطوة مهمة للصين في برنامجها الحالي لاستكشاف المريخ، الذي صمم للانتهاء من الدخول في المدار والهبوط والتجوال على سطح المريخ في مهمة واحدة، بحسب الإدارة. وبعد الدخول إلى مدار المريخ، ستبدأ حمولات المسبار من الكاميرات ومختلف أجهزة تحليل الجسيمات في العمل وستجرى مسحات للكوكب الأحمر.

وأطلق المسبار (تيانوين ـ 1) على متن الصاروخ (لونغ مارش ـ 5)، أكبر صاروخ حامل صيني، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة جزيرة هاينان بجنوبي الصين في 23 يوليو 2020.

وسار المسبار في الفضاء 202 يوم، وأجرى 4 تصحيحات مدارية ومناورة في الفضاء العميق، وسار 475 مليون كيلومتر وكان على بعد 192 مليون كيلومتر من الأرض عندما وصل إلى مدار المريخ.

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