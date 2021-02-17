شخبوط بن نهيان يبحث التعاون مع دول أفريقية

المصدر: (أنجمينا - وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أمس، إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، ومحمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، و باه نداو رئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية مالي وموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على هامش الدورة العادية السابعة لقمة مجموعة الساحل الخمس التي استضافتها العاصمة التشادية أنجمينا.

كما التقى معاليه، روش مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينافاسو خلال القمة. جرى خلال اللقاءت استعراض العلاقات المشتركة وسبل تطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام.

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