وزير التربية في قيرغيزستان يثمن دعم الإمارات لبلاده

المصدر: أبوظبي ـ وام

ثمن ألمازبيك بسشينالف وزير التربية والعلوم بجمهورية قيرغيزستان دعم دولة الإمارات لبلاده من خلال المشاريع التنموية والإنسانية ومختلف المجالات الأخرى ذات الصلة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور إبراهيم حسن الزعابي مدير إدارة المشاريع والبرامج في مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مع ألمازبيك بسشينالف بحضور عبداللطيف جمعة باييف سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة.

وأشاد وزير التربية والعلوم بجمهورية قيرغيزستان خلال اللقاء بالدور الإنساني العالمي الذي تتبناه الإمارات لمساعدة العديد من الدول من خلال مؤسساتها الخيرية.

ونقل الدكتور إبراهيم تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وحمد العامري مدير عام المؤسسة لوزير التربية والعلوم بجمهورية قيرغيزستان.

برامج

استعرض الجانبان خلال اللقاء المساعدات التي قدمتها مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية لقيرغيزستان ومن بينها مساعدة مواطنيها لأداء فريضة الحج ضمن برنامج زايد للحج السنوي والمساهمة في برنامج إفطار صائم من خلال إرسال السلال الغذائية لمختلف مناطق الجمهورية.

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