20 مليون زيارة للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات خلال 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وصول عدد زيارات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات إلى ما يقارب 20 مليون زيارة خلال عام 2020، مقابل 13.5 مليون زيارة في عام 2019، في حين بلغ عدد مستخدمي البوابة في العام الماضي 12.2 مليون مستخدم مقابل 8 ملايين مستخدم في عام 2019.

وتعكس هذه النتائج أهمية البوابة كونها منصة رقمية للوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية، وتبيّن في جانب منها الجهود الكبيرة، التي بذلها فريق البوابة على مستوى الهيئة والجهات الحكومية الأخرى في تطوير المحتوى والخدمات المقدمة.

كما تعكس اعتماد الجمهور على البوابة كونها مصدراً موثوقاً، للحصول على المعلومات المتعلقة بكل الخدمات الحكومية، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في الدولة، حيث توفر البوابة العديد من الخدمات الحكومية السريعة، والتي يمكن الحصول عليها على مدار الساعة.

ثقة

وحول هذا الإنجاز قالت أحلام عبدالرحمن الفيل مديرة إدارة الاتصال المؤسسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بالهيئة: تشكل البوابة الرسمية للدولة الوسيلة الأسرع والأكثر موثوقية لجميع الناس، للحصول على أهم المعلومات حول دولة الإمارات العربية المتحدة، والاطلاع على كل القرارات والتشريعات التي تصدرها الحكومة، والاستفادة من مئات الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الجهات الحكومية، حيث إن البوابة الرسمية للدولة ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل أصبحت داعماً رئيسياً لمؤشر الخدمات الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لدولتنا.

وأصبحت البوابة مرجعاً للراغبين في الحصول على معلومات عن الإمارات.

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