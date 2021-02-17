سيف بن زايد: قيادتنا أوصلتنا المريخ وبالعلم نكتب التاريخ

المصدر: أبوظبي - وام

برعاية وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تم تتويج الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة الإمارات في الحفل الختامي لفعالياتها.

حضر التتويج معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام وعدد كبير من المختصين وممثلين عن جميع فئات الجائزة.

ودوّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «قيادة الإمارات بالعلم أوصلتنا المريخ وبالعلم نكتب التاريخ سررت بحضور حفل وزارة التربية والتعليم لتكريم المتميزين بجائزة الإمارات بفئاتها الـ48 لجميع قطاعات التعليم أشكر أخي معالي حسين الحمادي على المبادرة النوعية التي تقدّر الجهود الإيجابية وتحفزها للارتقاء بالمنظومة التعليمية»

وقال سموه في كلمة له خلال الحفل: «لابد لنا بداية أن نبارك لأنفسنا وللعالم أجمع ما حققته دولة الإمارات من منجزات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذين قدموا لنا جوائز للتميز في عام التحدي 2020 و2021 وأهم هذه الجوائز الانطلاق والوصول إلى الكوكب الأحمر».

وأضاف سموه إن هذا الإنجاز من دون شك نتاج إرث حضاري واستراتيجية عمل متميزة تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل، تستند إلى المثابرة والجهد والتعلم المستمر والاطلاع.

وقدم سموه الشكر والتقدير للقائمين على هذه الجائزة المتميزة وهنأ الفائزين في هذه الدورة، داعياً إياهم إلى نقل المعرفة والخبرة التي اكتسبوها إلى الآخرين لتعميم ثقافة النجاح والتميز والاستفادة منها في تطوير العمل.

وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي: «نختتم فعاليات الدورة الثالثة لجائزة الإمارات في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي أثرت على العالم أجمع، بسبب جهود القائمين على هذه الجائزة من أبناء الوطن والمشاركة الفاعلة من كل الفئات التعليمية، وهو ما يرسّخ فكر ورؤى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه».

من جانبها قالت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري: «لقد حققت الإمارات العديد من الخطوات العلمية الناجحة، عبر تطوير منظومات تعليم متنوعة وخلق آفاق علمية جديدة للارتقاء بجودة التعليم في الدولة من خلال توفير سبل المعرفة المستدامة، والتي تساهم في تدفق المعلومات العلمية التي ترتقي بأبنائنا الطلبة».

أهداف

تهدف جائزة الإمارات إلى تنمية وتطوير العاملين في الميدان التربوي، وتطوير منظومة التعليم، وبناء ثقافة الإبداع والابتكار في العلم والمعرفة، ما يسهم في نقل جميع الأفكار الإبداعية من إطارها النظري إلى الواقع لتعمل ضمن بيئة عمل تحفيزية وجاذبة، ومن ثم أصبحت الجائزة منارة تطرح أفضل التجارب التعليمية العالمية ضمن أجواء من التنافسية لتقديم أفضل الممارسات التربوية، سواء من المعلمين أم من الطلبة أم من العاملين في السلك التربوي على اختلاف مواقعهم الميدانية والإدارية، وشكلت الجائزة رافداً حيوياً، وحوّلت المفاهيم والقيم الإيجابية إلى ممارسات عملية ترافق مسيرة التعليم في دولة الإمارات الغالية.

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