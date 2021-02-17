سفيرنا لدى إسلام أباد: نجاح مهمة «الأمل» مبعث فخر عربي وإسلامي

المصدر: دبي- اليازية البدواوي

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى باكستان، حمد عبيد الزعابي، أن شعب الإمارات والعالم العربي والدول الإسلامية يشعرون بالفخر والرضا عن نجاح مهمة «الأمل» في الوصول لمدار الكوكب الأحمر، أول مهمة عربية تاريخية على الإطلاق لتحقيق هذا الهدف، نقلاً عن صحيفة «ذا نيوز إنترناشونال» أكبر صحيفة صادرة بالإنجليزية في باكستان.

وتطرق السفير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لاتحادها وتأسيسها، والتي تتزامن مع مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية الباكستانية - الإماراتية التي تترسخ وتقوى أواصرها يوماً بعد يوم، لافتاً إلى أن باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة لديهما قدرات بشرية وتكنولوجية ثرية تؤهلهما للتعاون المستقبلي في مجال العلوم.

وحول المنجز الأخير ووصول مسبار الأمل لمدار المريخ قال الزعابي، إن الإنجاز يضع الإمارات كخامس وكالة فضاء تصل المريخ عبر أول مسبار عربي، كجزء من الجهود الوطنية لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية. وذكر أن الحدث يجسد أبعد نقطة في الكون وصل إليها العرب عبر تاريخهم، مضيفاً: «هدفنا منح الأمل لكل العرب والمسلمين بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب».

وأشار الزعابي إلى أن هذا الإنجاز يتوج 7 سنوات أمضاها فريق المشروع بالعمل الدؤوب والمثابرة في تصميم المسبار وتطويره وبنائه وبرمجته للاستعداد لهذا التحدي والتغلب على الدقائق الـ 27 العمياء وكافة التحديات الأخرى.

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