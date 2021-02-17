«كهرباء دبي»تنال شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة للعام الخامس على التوالي

المصدر: دبي - البيان

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي، شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعالة «BSi13500:2013» لسنة 2021 للعام الخامس على التوالي، ودرع التكريم الخاص؛ تقديراً لحصول الهيئة على شهادة المطابقة بنسبة مئة بالمئة، إضافة إلى إشادة باعتماد الهيئة «أفضل الممارسات» وتبنيها أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال الحوكمة الرشيدة وتوافق عملياتها مع معايير الحوكمة الفعالة، وجهودها الدؤوبة لتعزيز ثقافة التقييم الذاتي للحوكمة في جميع القطاعات.

وتسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة ودرع التقدير، بحضور كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تطوير الأعمال والتميز؛ والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الإنتاج؛ وعلي المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: إن حصول الهيئة على هذه الشهادة يأتي ثمرة التزام الهيئة بتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي، وحرصها على مواكبة المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي والمساهمة في استشراف المستقبل.

وتعتمد الهيئة خطة شاملة للحوكمة والمطابقة، تأخذ في عين الاعتبار تأقلم الهيئة مع المتغيرات التي قد تؤثر في قطاعي الطاقة والمياه محلياً وإقليمياً وعالمياً، والاستفادة من الفرص الناجمة عنها، لتعزيز مكانة الهيئة الرائدة عالمياً في تبني أفضل الممارسات، لترسيخ الازدهار الذي تشهده إمارة دبي.

نموذج

ومن جانبه، قال المهندس وليد سلمان: بات نموذج الحوكمة الرشيدة الذي تعتمده هيئة كهرباء ومياه دبي مثالاً يحتذى للمؤسسات على مستوى العالم من حيث مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات العالمية، ودعم الاستدامة والمرونة في ممارسة رشاقة الأعمال.

وتعتمد الهيئة أفضل الممارسات التي وضعها البنك الدولي لمزوّدي الكهرباء والمياه في جميع أنحاء العالم، وتشمل اتباع إطار شامل للحوكمة الرشيدة حاصل على شهادة تسجيل مصنف، وتطبيق سياسة وميثاق للحوكمة.

وأثمر هذا النهج عن احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثالث على التوالي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020.

أهداف

قال ثيونز كوتزي، المدير العام للمعهد البريطاني للمعايير، منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا «IMETA»: يتم الاعتماد بشكل كبير على الحوكمة، كونها النظام الذي يقوم بتوجيه المؤسسات، ومتابعتها، إذ تسهم الحوكمة في وضع المؤسسة على المسار المثالي لتحقيق أهدافها على المدى الطويل.

ويعكس إنجاز هيئة كهرباء ومياه دبي، التزامها بسمات وأسلوب الإدارة الاستباقية التي تعزز أهدافها المؤسسية، وتسعى إلى دفع عجلة التطوير المستمر.

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