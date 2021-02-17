اتفاقية تعاون لدعم استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

وقعت بلدية رأس الخيمة وشركة خدمات كفاءة الطاقة المحدودة «ايه ايه اس ال» الهندية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك لدعم استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، وقع مذكرة التفاهم منذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام لبلدية رأس الخيمة، وسوراب كومار نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال منذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام لبلدية رأس الخيمة: تلتزم حكومة رأس الخيمة بالتنفيذ الناجح لاستراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، ونرحب بالتعاون مع شركة EESL، حيث ستساعدنا خبرتهم الفريدة والواسعة في مجال كفاءة الطاقة في تطوير مشاريع فعالة في العديد من قطاعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في رأس الخيمة.

وأشار إلى أن استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام شركات كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، بفتح مكاتب إقليمية لها في رأس الخيمة لدعم استراتيجية القطاع، لافتاً إلى أن برامج الطاقة التي تنفذها الدائرة تشمل تحويل المباني الحكومية إلى مبان خضراء، والتوسع في إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية في ظل تزايد شراء المركبات الكهربائية.

اشتراطات

وأضاف الزعابي: سجلت بلدية رأس الخيمة 1850 رخصة بناء لمشروع «بارجيل» الخاص بتطبيق اشتراطات المباني الخضراء، ضمن استراتيجية إمارة رأس الخيمة الخاصة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والتي تستهدف توفير الطاقة بنسبة 30%، وتوفير المياه بنسبة 20%، ورفع نسبة توليد الطاقة من الموارد المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2040.

إنجاز

قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»: أنجزت «راكز» مشروع تحديث بنيتها التحتية للمباني التابعة لها بالشكل الذي يضمن ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 38.5%، حيث تم العمل على تطوير المناطق الصناعية التابعة لـ«راكز» وبناء عدد أكبر من المستودعات وسكنات العمال والموظفين.

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