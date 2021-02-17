وزارة الطاقة تنفذ 129 مشروعاً بـ11.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية 129 مشروعاً تطويرياً تشمل إنشاء مبانٍ حكومية، وبنى تحتية، ومشاريع صيانة تصل تكلفتها الإجمالية إلى 11.8 مليار درهم تقريباً، وذلك ضمن حرصها على مواكبة تطلعات القيادة للخمسين عاماً المقبلة، والمساهمة في تحقيق رؤى مئوية 2071، إلى جانب دعمها لمنظومة الاقتصاد الوطني، وتحقيق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

مشاريع

وأكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل، أن المشاريع التي تشرف عليها الوزارة تغطي مختلف مناطق الدولة، وتشمل 70 مشروعاً لمبانٍ حكومية بتكلفة 6.62 مليارات درهم، وتضم 17 مشروعاً صحياً، و26 مشروعاً تابعاً لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى 12 مشروعاً لقطاع التعليم، و15 أخرى لمبانٍ حكومية عامة، فضلاً عن 28 مشروعاً لتنفيذ وصيانة الطرق الاتحادية، و31 مشروعاً للسدود والقنوات المائية بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.18 مليارات درهم.

وأشار المنصوري إلى أن إجمالي عدد المباني الاتحادية المسجلة يبلغ 2901 مبنى، تشمل 2111 مسجداً، و125 منشأة صحية، و507 منشآت تعليمية، بالإضافة إلى 158 مبنى آخر.

وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال سعيها نحو الحفاظ على أصول المباني الاتحادية بما يحقق استدامتها وديمومتها، وتحسين سلامة وحماية المباني والمنشآت الحكومية، انتهت من صيانة 258 من إجمالي المباني المسجلة في السنوات الـ5 الأخيرة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 571 مليون درهم.

أطوال

وقال: إن أطوال الطرق الاتحادية في الإمارات بلغت 803 كيلومترات، وبدورها تخدم مختلف المناطق، ما يعكس حرص الوزارة على تطوير وتحسين هذه الشبكة الكبيرة، التي تلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني.

وأضاف إن الوزارة تعمل من خلال تطبيقها أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار، والذكاء الاصطناعي إلى جانب تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين، على المحافظة على مكتسبات دولة الإمارات العربية المتحدة في البنية التحتية.

أولوية

أكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري أن توفير بنية تحتية متطورة تحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين وتدعم الاقتصادات الوطنية وريادة الإمارات عالمياً، يشكل أولويّة لدى القيادة الرشيدة.

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