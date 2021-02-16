رئيس البرلمان العربي يصل الدولة ويطلع على تجاربها الريادية

المصدر: دبي - البيان

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بما تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة من انجازات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارات التي سخرت كافة السبل للاستثمار في الخبرات والعقول الإبداعية واصبحت موطناً للإبداع والتميز والريادة.

جاء ذلك في تصريح لدى وصوله مساء اليوم إلى دولة الإمارات المتحدة العربية في زيارة رسمية بدعوة من مؤسسة وطني الإمارات تستغرق يومين، حيث كان في الاستقبال ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الإتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ومحمد بن عزير المهيري مدير ادارة الاتصال والشراكات وخالد جاسم الحوسني مدير ادارة المنظمات الدولية في مؤسسة وطني الامارات.

و يتضمن برنامج الزيارة الاطلاع على تجارب عدد من المؤسسات الإماراتية الرائدة في عدد من المجالات.

ورحب ضرار بالهول الفلاسي برئيس البرلمان العربي، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون العربي وتبادل المعرفة والمعلومات واكتساب الخبرات، والتعرف عن كثب على أفضل الممارسات والتجارب الإماراتية التي تناسب احتياجات ومتطلبات البرلمان العربية.

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