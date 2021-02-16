الشارقة الخيرية: تسوية مديونيات 89 حالة متعثرة بـ2.8 مليون درهم

المصدر: الشارقة – البيان

قامت جمعية الشارقة الخيرية بتسوية ديون عدد من حالات المتعثرين الذين صدرت ضدهم أحكام تنفيذية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستحقة 7.7 ملايين درهم لـ89 حالة، بينما تمكنت الجمعية من إجراء تسوية مع الدائنين لتصل إلى 2.8 مليون درهم قامت الجمعية بالتكفل بسدادها تفريجاً لكربة المتعثرين وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.

سياسات

وقال عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة: إن الجمعية تعمل بشكل مباشر وفق سياسات دقيقة تقوم على ترشيد إنفاق التبرعات من خلال إشراك أفراد المجتمع رسالتها الإنسانية تعزيزاً لثقافة العمل الخيري وتمكين الأفراد من القيام بمسؤولياتهم المجتمعية.

حيث تنتهج إدارة المساعدات الداخلية سياسة ترشيد في توزيع المساعدات لمستحقيها، من خلال تقديم عرض تسوية مع أصحاب الديون ومنحهم الفرصة للمشاركة في المسؤولية المجتمعية وتجسيد أطر الترابط والتكافل بين شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة مجتمع سخي ومتسامح وحريص على المبادرة والمشاركة فيما يخدم أفراده.

موضحاً أن المبادرة لاقت قبولاً ورحب عدد من ذوي الديون بعرض تسوية مستحقاتهم لدى المتعثرين وتمكنت الجمعية خلالها من مساعدة 89 حالة، وتمت تسوية ديونهم جميعاً لتصبح 2.8 ملايين درهم بدلاً عن 7.7 ملايين درهم، مشيراً أن الجمعية تبنت التكفل بسداد هذه المبالغ بعد إجراءات التسوية مع أصحابها.

تعزيز

وأوضح أن الجمعية حريصة على تحري الطريقة الأمثل في صرف وإنفاق تبرعات المحسنين بما يعزز من المصداقية ويساعد على تنويع الأعمال الإنسانية ومساعدة عدد كبير من المحتاجين، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المتبرعين على مساهماتهم الخيرة وتبرعاتهم السخية، كما ثمن تعاون أصحاب الحقوق في تسوية ديونهم لدى المتعثرين بما ساعد الجمعية على القيام بواجبها تجاه المتعثرين والذي ألقى بإيجابيات في تفريج كربتهم وتحقيق الاستقرار الأسري.

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