عبدالله الغيثي يحصل على دبلوم الأمن الداخلي من أمريكا

المصدر: دبي - البيان

حصل اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، على دبلوم مهني احترافي معتمد من الأكاديمية الدولية للأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك عن البحث العلمي الذي قدمه عن كيفية تأمين المنشآت الاستراتيجية والحيوية بعد دراسة مستفيضة في هذا الخصوص، وقد تم مناقشة البحث العلمي الذي قدمه عبر المنصة الخاصة بالمعهد الأكاديمي واجتاز المناقشة بتقدير امتياز باعتماد المجلس الأمريكي ساوس ويسترن لاعتماد الشهادات المهنية الأمريكية.

وقال اللواء الغيثي: إن تأمين المنشآت الاستراتيجية والحيوية يعد من أهم الأمور الأمنية ويحتاج خبرة ودراية، لذلك رأى أن يقوم بهذه الدراسة المهمة لتكون منهجاً ومرجعاً يستفيد منها العاملون في القوة من مختلف الرتب، موضحاً أنه سيتم طباعة البحث وتوفيره لمن يرغب في الاستفادة منه.

وسلم شهادة الدبلوم المهني للواء الغيثي، الدكتور محمد نبيل المدير التنفيذي لمعهد أرض المعرفة للاستشارات والدراسات المعتمد من المعهد الأمريكي للشهادات المهنية الأكاديمية الدولية للأمن الداخلي والدكتورة منال حسنين المدير العام لمعهد أرض المعرفة والدراسات.

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