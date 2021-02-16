بريد الإمارات يطلق خدمة صندوق البريد الرقمي الجديد epbox.ae

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق بريد الإمارات منصة epbox.ae، المنصة الرقمية الجديدة التي تتيح للمشتركين إدارة شحناتهم واتصالاتهم الرقمية عبر الإنترنت.

وتتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين عدداً من المزايا مثل رقم تعريف مخصص لـ epbox.ae، وتحديد أولوية التوصيل، والتنبيهات بوصول بريد، بالإضافة إلى إدارة الاشتراك رقمياً وتحليل الشحنات وإرسال الرسائل المسجلة. كما سيحقق المشتركون أقصى استفادة من خلال توصيل كل شحنة مع تتبع المسار برؤية كاملة.

وتتاح هذه الخدمة بشكل مجاني لمشتركي خدمة صناديق البريد الحاليين، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول والذين سيتم ربط حسابهم على منصة epbox.ae الافتراضية بصندوقهم البريدي الفعلي المسجل.

وأما الشركات والأفراد ممن ليس لديهم صندوق بريدي فعلي، فيمكنهم أيضاً الاستفادة من منصة epbox.ae لإدارة عنوان التوصيل أو استخدامها كخدمة للدفع أولاً بأول بالنسبة للشحنات المحلية أو الدولية غير المتكررة أو المنتظمة والخطابات الرقمية المسجلة. وسيتم إنشاء رقم التعريف المكون من 7 أرقام عشوائياً والذي يمكن استخدامه كرقم صندوق البريد الافتراضي في العناوين والطلبات عبر الإنترنت والتوصيل إلى الموقع المفضل وفقاً للتفضيلات المحددة.

وقال بيتر سومرز، المدير التنفيذي لبريد الإمارات: «تعد منصة epbox.ae بمثابة أداة تمكين افتراضية مكملة لصندوق البريد، حيث شكّل الوصول إلى هذه الإضافة الرقمية لخدمة الصندوق البريدي جزءاً من مسارنا المحدد للتطوير، إلا أننا سرّعنا وتيرة إنشاء هذه الخدمة وإطلاقها لمساعدة المتعاملين على إدارة خدماتهم البريدية وطرودهم رقمياً.

ومن خلال خدمة epbox.ae، فإننا نستخدم تقنية صندوق البريد الرقمي لمنح المتعاملين حرية إدارة خدمات التوصيل وتتبع شحناتهم والاستمتاع بمجموعة من الخدمات المجانية مثل التوصيل عند الطلب والشحنات المحلية السريعة».

وأضاف: «انطلاقاً من التزامنا بتركيز جهودنا على المتعاملين، وفي الوقت الذي نشهد فيه إجراء جزء كبير من المعاملات اليومية عبر الإنترنت، أردنا التأكد من أننا جزء من نظام بيئي رقمي يمكن للمتعاملين الوصول إليه بسهولة، وتنطوي طموحاتنا على تقديم منصة epbox.ae لكل شركة وفرد في دولة الإمارات، وبما يسمح لنا بالتواصل مع كل مرسل إليه وتوفير خدمات توصيل متميزة».

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