586 متقدماً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

تفقد العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، اختبارات طلاب وطالبات أكاديمية شرطة دبي، لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2020/2021، التي انطلقت «عن بُعد»، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 586 طالباً وطالبة، في برامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، وليسانس القانون وعلوم الشرطة، والليسانس في القانون، والبكالوريوس في القانون.

وأكد العميد السويدي، حرص أكاديمية شرطة دبي، على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية والتقنية وجميع متطلبات سير العملية الامتحانية «عن بُعد»، عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وتذليل كافة العقبات أمام الطلبة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، حتى يتمكنوا من تأدية الاختبارات بكل سهولة ويسر دون أية معوقات، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وتجول مدير الأكاديمية، في مراكز الاختبارات الافتراضية، يرافقه العقيد الدكتور فيصل البنا، عميد الأكاديمية بالوكالة، والرائد خميس المطوع، مدير كلية القانون وعلوم الشرطة، للوقوف على سير العمل والتأكد من تطبيق لوائح وضوابط أعمال اللجان، واستقبال ملاحظات واستفسارات الطلبة للإجابة عنها، لتهيئة الأجواء المناسبة للاختبارات وضمان سيرها بالصورة المثلى.

وقام العميد غيث السويدي، بتوجيه النصح والإرشاد للطلاب والطالبات، بضرورة القراءة المتأنية والتركيز في أسئلة الامتحان بعيداً عن القلق والتوتر النفسي، والتأكد من كتابة الإجابات الصحيحة، لنيل أعلى الدرجات، سائلاً الله أن يسدد خطاهم ويوفقهم في اختباراتهم.

ومن جانبه، قال العقيد الدكتور البنا: إن طلبة السنوات الأولى والثانية والثالثة، سيتقدمون لاختبارات في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية، أما في الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، سيتقدم لها طلبة السنتين الثالثة والرابعة، وفي الليسانس والبكالوريوس في القانون، طلبة السنوات الدراسية الثانية والثالثة والرابعة، مشيراً إلى أن طلبة السنة الرابعة في برنامج الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، والليسانس في القانون، تقدموا في اليوم الأول لاختبار في مادة القانون الدولي الخاص.

ومن جهة أخرى أوضح الرائد خميس المطوع، مدير كلية القانون وعلوم الشرطة، أن طلاب أكاديمية شرطة دبي، في البرامج المذكورة ينتمون لقطاعات مختلفة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، إلى جانب موظفي شرطة دبي، وحكومة دبي، ووزارة الداخلية، والقوات المسلحة، ووزارة الخارجية، وغيرها من القطاعات، وستستمر الاختبارات حتى 4 مارس 2021.

قاعات افتراضية

وفي مجال الدعم التقني للامتحانات، قال الملازم أول سهيل علي المري، رئيس قسم التطوير التقني: أنشأت الأكاديمية قاعات افتراضية وفق أحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية، ولكل قاعة مشرفين ومراقبين ومختصين في الدعم الفني، وتم عمل اختبارات تجريبية لضمان وصول الطلبة إلى القاعات الافتراضية، بسهولة ويسر وللتأكد من سير العملية الامتحانية دون أية معوقات.

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