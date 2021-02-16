شرطة الفجيرة تطلق حملة للتوعية بمخاطر «الانحراف المفاجئ»

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة التوعوية، تحت شعار «الانحراف المفاجئ»، والتي تستمر حتى مارس المقبل، وتهدف إلى ترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية لجعل الطرق أكثر أمناً.

وتركز الحملة على إبراز أخطر السلوكيات والممارسات القاتلة التي يرتكبها بعض السائقين المستهترين بحياتهم وحياة مستخدمي الطريق، والأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى انحراف المركبة ووقوع الحوادث المرورية على الطريق.

وأوضح العقيد صالح محمد عبد الله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات: إن الانحراف المفاجئ بالمركبة من المسببات الرئيسية لأخطر الحوادث المرورية التي تكون نتيجتها إما إصابة أو إعاقة أو وفاة، ودعا مدير المرور إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية لضمان سلامة الجميع على الطريق، ونوّه إلى أن الانحراف المفاجئ بالمركبة مخالفة مرورية وملزمة للسائق بدفع غرامة مالية قدرها 1000 درهم و 4 نقاط مرورية.

وحذر العقيد الظنحاني من السلوكيات الخطرة كالانحراف الخطر على سرعات قاتلة واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

وبدوره أشار الملازم أول خليفة عبد الله الهامور، مدير فرع التوعية والإعلام المروري بالإنابة، إلى أهمية دور هذه الحملات في تعزيز مفاهيم القيادة الآمنة ونشرها عبر وسائل مختلفة ومتنوعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز