الأولوية لكبار السن.. الإمارات تحقق إنجازاً عالمياً بتقديمها أكثر من 5 ملايين جرعة لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تحقيق الإمارات لإنجاز صحي عالمي جديد، بتقديمها أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا بنسبة 52.56 جرعة لكل 100 شخص، في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 28 مليون وهو إنجاز يحسب للإمارات التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها نموذج يحتذى به في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقالت الهيئة إن وزارة الصحة تواصل توفير تطعيم لقاح كوفيد19، مع إعطاء الأولوية لكبار السن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم بالإضافة للتركيز على الجرعة الثانية لجميع فئات المجتمع التي تلقت الجرعة الأولى من اللقاح في الفترة السابقة.

وأوضحت الهيئة أن القطاع الصحي الإمارات نجح بفضل الله، في الوصول إلى تطعيم 48.46% من فئة كبار السن، وهو إنجاز يضاف لسجل الدولة سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والمضاعفات الناتجة عن المرض والذي سيساهم في السيطرة على فيروس كوفيد19.

كما تم ولله الحمد تقديم اللقاح لـ 40.48% من إجمالي السكان في الدولة مما يتوافق مع الخطة الموضوعة لتوفير اللقاح لـ 50% من إجمالي السكان خلال الربع الأول من هذا العام.

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