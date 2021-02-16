محمد بن راشد يهنئ الرئيس الصيني بوصول مهمة تيانوين-١ إلى المريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

هنَّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرئيس الصيني شي جين بينغ بوصول مهمة تيانوين-١ إلى كوكب المريخ، مؤكداً أن الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" باللغتين العربية والصينية: "نهنئ جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-١ إلى كوكب المريخ، والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية".

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