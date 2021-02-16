"طرق دبي" تنجز مليوني معاملة لترخيص السائقين في عام 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد معاملات ترخيص السائقين التي تم إنجازها خلال عام 2020 بلغت مليونين و100 ألف معاملة، بواقع أكثر من مليون ونصف المليون معاملة تم إنجازها عبر القنوات الذكية أي بمعدل 72%.

وأوضح عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، أن المنظومة الرقمية التي تتبناها المؤسسة في خدمات الترخيص أسهمت بشكل فعّال في سهولة إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين، مشيراً إلى أن عدد طلبات التقدم للحصول على رخصة القيادة بلغت 105 آلاف و653 طلباً، وعدد رخص القيادة الجديدة الصادرة 86 ألفاً و998 رخصة، فيما وصل عدد رخص القيادة المُجددة 205 آلاف و203 رخص، وعدد فحوصات القيادة 551 ألفاً و147 فحصاً، بالإضافة إلى مليونين و700 ألف ساعة تدريبية نظرية وعملية.

وقال: أنه أثناء الأزمة التي يعيشها العالم ودولة الإمارات، تم اتخاذ عدد من إجراءات التيسير على المتعاملين خلال فترة التعقيم الوطني، منها؛ تمديد صلاحية تصاريح القيادة بواقع 55 ألفاً و900 تصريح دون تحميل المتعامل أي رسوم إضافية، وكذلك إصدار 700 رخصة إلكترونياً اجتازوا أصحابها مرحلة الفحص ولم يتمكنوا من الحصول على الرخصة بسبب الجائحة، إلى جانب تعديل 66 ألفاً و645 موعد فحص قيادة دون رسوم إضافية، وغيرها من الإجراءات التي جعلت هيئة الطرق والمواصلات نموذجاً للمؤسسة المرنة وللقدرة على استمرارية العمل وانسيابيته دون معوقات، وذلك في إطار حرصها على ترسيخ غايتها الاستراتيجية الأولى "دبي الذكية"، والثالثة "إسعاد الناس"، والسابعة "تميز هيئة الطرق والمواصلات".

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