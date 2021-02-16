حمدان بن محمد يعتمد إنشاء مركز لرعاية الأحداث في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، لاجتماع المجلس التنفيذي، إنشاء مركز لرعاية الأحداث في دبي، بناءً على دراسة قدمتها هيئة تنمية المجتمع بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة والجهات الأخرى المعنية في الإمارة.

وأوضح سموه إن هدفنا إعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع ورفع نسبة الوعي لديهم وفق أعلى المعايير العالمية، وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "هدفنا إعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع ورفع نسبة الوعي لديهم وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال بما يعزز النسيج والترابط الاجتماعي.. تعاون الجهات الحكومية أساس في الارتقاء بمفهوم رعاية وتأهيل الأحداث ووضع الحلول الاستباقية لمعالجة العوامل المسببة لظاهرة جنوح الأحداث".

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