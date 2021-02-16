بالفيديو.. شرطة دبي تغلق مخيماً سياحياً وتخالف منظمه 50 ألف درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي وبالتعاون مع دائرة السياحة عن قيامها بإغلاق مخيم سياحي لمدة شهر ومخالفة المنظم 50 ألف درهماً لقيامه بتنظيم تجمع دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد_19".

وأكدت شرطة دبي أنها خصصت الرقم 901 وخدمة "عين الشرطة" من أجل تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا في إطار حرصها المستمر على سلامة المجتمع وحمايته، مشيرةً إلى أن الجميع مسؤول وشريك في دعم الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز الإجراءات الاحترازية من خلال حرصهم على الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضحت شرطة دبي أن مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة يستقبل البلاغات المُقدمة من أفراد الجمهور من خلال موظفين مُختصين يعملون على مدار 24 ساعة، ويحرصون على سرعة الاستجابة مع الحالات والبلاغات.

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