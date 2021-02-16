أم القيوين تعلن عن تطبيق إجراءات احترازية جديدة ابتداءً من اليوم
أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة أم القيوين اعتماده إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأشار فريق الطوارئ إلى أن الإجراءات الاحترازية الجديدة ستطبق في الإمارة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 وحتى إشعار آخر.
الإجراءات الجديدة ما يلي:
- الشواطئ والحدائق العامة نسبة الحضور 70%.
- مراكز التسوق نسبة الحضور 60%.
- مركز اللياقة البدنية في الصالات الرياضية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة الحضور 50%.
- دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والفعاليات في القاعات المغلقة نسبة الحضور 50%.
- إيقاف الحفلات الغنائية والموسيقية حتى إشعار آخر.
- عقد القران والمناسبات العائلية الأخرى في المنزل عدد الحضور 10 أشخاص.
- تشييع الجنائز وصلاة الجنازة والعزاء عدد الحضور 20 شخصاً.
- في المطاعم: التباعد الجسدي 2 مترا، والتباعد بين الطاولات 2 مترا، والحد الأقصى للطاولة الواحدة 4 أشخاص.
- وأكد فريق الطوارئ أنه سيتم تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الفرق المختصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة.
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