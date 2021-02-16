أم القيوين تعلن عن تطبيق إجراءات احترازية جديدة ابتداءً من اليوم

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة أم القيوين اعتماده إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار فريق الطوارئ إلى أن الإجراءات الاحترازية الجديدة ستطبق في الإمارة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 وحتى إشعار آخر.

الإجراءات الجديدة ما يلي: 

  • الشواطئ والحدائق العامة نسبة الحضور 70%.
  • مراكز التسوق نسبة الحضور 60%.
  • مركز اللياقة البدنية في الصالات الرياضية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة الحضور 50%.
  • دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والفعاليات في القاعات المغلقة نسبة الحضور 50%.
  • إيقاف الحفلات الغنائية والموسيقية حتى إشعار آخر.
  • عقد القران والمناسبات العائلية الأخرى في المنزل عدد الحضور 10 أشخاص.
  • تشييع الجنائز وصلاة الجنازة والعزاء عدد الحضور 20 شخصاً.
  • في المطاعم: التباعد الجسدي 2 مترا، والتباعد بين الطاولات 2 مترا، والحد الأقصى للطاولة الواحدة 4 أشخاص. 
  • وأكد فريق الطوارئ أنه سيتم تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الفرق المختصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة.

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