أبوظبي تزين طريق مهرجان الشيخ زايد بـ 150 ألف زهرة

المصدر: أبوظبي- البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية الوثبة مشروع تزيين الطريق الواصل إلى مهرجان الشيخ زايد التراثي بآلاف الزهور والتشكيلات الهندسية التجميلية، واستهدف المشروع تجميل وتحسين الجزيرة الوسطية الممتدة من دوار منتزه الوثبة إلى دوار قصر الوثبة باتجاه مهرجان الشيخ زايد التراثي.

وجاء هذا المشروع ضمن إطار اهتمام بلدية مدينة أبوظبي بتطوير وتحسين المظهر العام وإيجاد مشهد جمالي رائع يتناسب مع مكانة وقيمة هذا المهرجان التراثي العريق.

وقد بلغ عدد الزهور المستخدمة في تزيين الطريق 150000 ألف زهرة من الزهور الجميلة والمتناسقة الألوان بتشكيل إبداعي، وتنوعت الزهور ومغطيات التربة لتشمل الزهور الصيفية (فينكا -برتولاكا)، والزهور الشتوية (بتنونيا)، ولتبلغ المساحة الكلية التي تمت زراعتها 6500 متر مربع.

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