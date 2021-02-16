163 نزيلاً يستفيدون من تطبيق المراقبة الإلكترونية في 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد 163 نزيلاً من تطبيق المراقبة الإلكترونية بأبوظبي كبديل عن الحبس الاحتياطي، وذلك باستخدام تقنية السوار الإلكتروني خلال العام الماضي 2020، منهم 119 في أبوظبي، و30 في العين و14 في منطقة الظفرة.

وأوضحت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع، أن المشروع أطلقته شرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي كبديل عن الحبس حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها بناء على حيثيات الأحكام القضائية وقرارات النيابة.

وقالت "إن المراقبة الإلكترونية مشروع إنساني، ومن الخدمات الأمنية المبتكرة التي يستخدم فيها جهاز للمراقبة الشرطية والمتابعة يستوفي كافة الاشتراطات الصحية والقانونية والإنسانية ويتطابق مع المواصفات العالمية الخاصة في هذا المجال".

وأكدت أن اهتمام شرطة أبوظبي بالبرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية التي تتوافق مع الخطط والرؤى الاستراتيجية للوصول لرضا المجتمع، ولنشر الطمأنينة والأمن والأمان.

وأضافت "تم البدء بتنفيذ أحكام السوار الإلكتروني وفقاً لما ورد في القرار الإداري رقم 281 لسنة 2017 بشأن تطبيق المراقبة الإلكترونية ووفقا للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، والذي بمقتضاه يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة عن دائرة القضاء، وتطبيق المراقبة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني على المشمولين بتلك الأحكام بدلا من الحبس الاحتياطي".

وذكرت أن السوار الإلكتروني يسهم في تنفيذ السياسات العقابية والإصلاحية بما يضمن تنفيذ العقوبات دون الإضرار بكيان المحكوم وأسرته، كما يتم تعريف المحكومين بكيفية التعامل مع السوار، وتوعيتهم بتبعات عدم الالتزام بذلك طوال لفترة المحددة.

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