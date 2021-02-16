91% نسبة الفصل في القضايا المعروضة أمام "الاتحادية العليا"

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن ارتفاع ملحوظ في مؤشر الإنجاز فيما يتعلق بنظر الطعون والدعاوى، حيث حققت نسبة إنجاز بلغت 91 ‎%‎في الفصل في القضايا المعروضة أمامها.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة، الذي انعقد برئاسة رئيس المحكمة وبحضور قضاة المحكمة ورئيس نيابة النقض.

وأشاد محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، في كلمته بالجهود المبذولة من قضاة المحكمة وكافة العاملين بها خلال العام الماضي وحتى الآن خاصة في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 حيث تكلّلت وتوجت تلك الجهود بتحقيق المحكمة لنسب إنجاز عالية ‎في الفصل في الدعاوى المعروضة رغم زيادة الطعون الواردة خلال العام الماضي، موجهاً الشكر لجميع القضاة وأعضاء المكتب الفني ونيابة النقض ومدير إدارة الدعوى ومدير الخدمات المساندة وجميع موظفي المحكمة على مستوى الأداء الراقي والمتميز منهم.

وتطرق البادي في الحديث إلى ما حققته المحكمة الاتحادية العليا من إنجازات في مثل هذه الظروف الاستثنائية من خلال تقديم أفضل الخدمات للجمهور وتوفير الخدمات القضائية الذكية المتنوعة، لضمان استمرارية الإنجاز ورفع كفاءة الأداء، تماشياً مع مؤشرات نسبة رضا المتعاملين على الخدمات الذكية للمحكمة الاتحادية العليا في ظل الدعم وتحقيق أهداف الحكومة للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية لإسعاد المتعاملين والعاملين.

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