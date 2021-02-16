«كهرباء الإمارات» تفتح باب تقديم طلبات الاهتمام بمشروع المرفأ 2

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، أمس، عن فتح باب تقديم طلبات الاهتمام بعطاء تطوير مشروع المرفأ 2، لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي.

ويهدف المشروع لتعزيز أمن إمدادات المياه في إمارة أبوظبي، من خلال تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، وتوفير حوالي 150 مليون غالون إمبراطوري يومياً من الإنتاج المستدام للمياه.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «نعمل من خلال تطوير مشروع المرفأ 2، على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه النظيفة والمستدامة في إمارة أبوظبي».

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع، في الربع الأول من عام 2024.

وستكون حصة المطور أو ائتلاف المطورين الذين سيتم اختيارهم، 40 في المئة كحد أقصى من الشركة ذات الغرض المحدد.

ويجب على جميع الجهات الراغبة بالمشاركة، تقديم طلبات إبداء الاهتمام بالعطاء إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات، في موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهراً، بالتوقيت المحلي لمدينة أبوظبي، في 4 مارس 2021، عبر إرسال نسخة إلكترونية. بعد مراجعة طلبات إبداء الاهتمام من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات، ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات، بإصدار تقديم طلبات التأهيل للانتقال إلى المرحلة التالية.

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