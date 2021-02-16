تعاون بين «اقتصادية أبوظبي» و«زايد العليا لأصحاب الهمم»

المصدر: (أبوظبي - وام )

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بهدف تطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، إحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، في تسجيل منتجات أصحاب الهمم التي تحمل العلامة التجارية «النحلة»، كمنتجات محلية.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية عبر تقنيات الاتصال المرئي، حيث وقعها كل من راشد البلوشي وكيل الدائرة، وعبد الله الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال البلوشي، إن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي يعد إحدى أهم مبادرات الدائرة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى إمارة أبوظبي بهدف المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد إمارة أبوظبي، وتشجيع التوطين في القطاع الخاص، وتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة، وذلك من خلال مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة.

من جانبه، رحب الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتوقيع على الاتفاقية التي تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة ، وتحقيقاً لرؤية أبوظبي في إطار استراتيجية التحديث التي تنفذها لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

من جانبه، أكد فهد سالم الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي، أن الدائرة تدعم جهود مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتمكين ودمج منتسبيها في المجتمع، وأن النظرة المستقبلية لأصحاب الهمم لا تشمل تمكينهم وحسب، بل دعم دورهم.

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