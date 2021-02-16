خبير فلكي أردني: الإمارات دولة لا تعرف المستحيل

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

أشاد خبير فلكي أردني بالإنجاز التاريخي، الذي حققته دولة الإمارات، بعدما أصبحت خامس دولة في العالم، وأول دولة عربية، تصل بنجاح إلى المريخ.

وقال الخبير الفلكي الأردني عماد مجاهد عضو الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إن مشروع «مسبار الأمل»، الذي حقق النجاح في الوصول إلى الكوكب الأحمر كونه أول إنجاز عربي في هذا المجال، يعد إنجازاً عظيماً لدولة الإمارات الشقيقة بشكل خاص، وللعرب بشكل عام، نحن كوننا عرباً كنا نحلم دوماً أن يكون لنا دور في علوم استكشاف الفضاء، وأن نشارك العالم في هذا العلم الواسع.

وأضاف مجاهد في تصريح لـ«البيان»: دولة الإمارات حققت حلماً مهماً، وتمكنا من الذهاب إلى المريخ بنجاح، هذه اللحظة التاريخية لم تأتِ من فراغ وإنما من خلال تأسيس وكالة الفضاء الإماراتية، ومركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء والفلك، ومن خلال الدراسات والجهد الحثيث المتواصل، هذا الإنجاز سيقدم لنا معلومات نحن بحاجة لها، ونستطيع البناء عليها وتطويرها في المستقبل.

وختم مجاهد قائلاً: «هنالك مستقبل أكثر إشراقاً ينتظر الإمارات، دولة اللامستحيل، فالنجاح الذي تحقق سيحفز الشباب العربي والمبدعين العرب وطلاب الجامعات والمدارس لدخول عالم الفضاء والتوجه له، فعلم الفضاء الآن أصبح ضرورة واستثماراً للدول، فنرى كيف أصبحت الأقمار الصناعية أساسية، ومن خلالها نستكشف الطقس والمناخ، وأيضاً دخلت هذه الأقمار عالم الاتصالات، إضافة إلى أن صناعة الدواء إذا تمت في الفضاء سيكون للدواء فاعلية أكبر، وبالتالي المجالات كبيرة لهذا العلم».

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