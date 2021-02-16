أبطال خط الدفاع الأول: الإمارات أنجزت مهمة العبور للمستقبل

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

أكد أطباء من أبطال خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة «كورونا» أن دولة الإمارات نجحت في دخول التاريخ ضمن 5 دول في العالم تصل إلى كوكب المريخ، وأنجزت مهمة عبور العرب إلى المستقبل.

وأوضحوا أن هذا الإنجاز بفضل من الله وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تعمل من أجل جعل الإمارات دائماً في المركز الأول في جميع المجالات العملية والاقتصادية والثقافية والتطلع دائماً إلى المركز الأول، كما نجاح الدولة في تطعيم خمسة ملايين شخص ضد فيروس كورونا المستجد، يجعلها في طليعة الدول التي توفر اللقاح وتمد يد المساعدة الإنسانية والطبية للدولة الشقيقة والصديقة.

تحقيق الحلم

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية: هذا الإنجاز دليل على قوة العزيمة والإصرار عند القيادة الرشيدة في الإمارات والعبور بالعرب والمسلمين إلى المستقبل والوصول بمسبار الأمل إلى كوكب المريخ، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإمارات بتحقيق عيال زايد حلم الوالد المؤسس بالوصول إلى المريخ بواسطة أبناء الإمارات في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم بسبب أزمة جائحة كورونا التي أثرت على العالم.

وذكر الشامسي أن الإمارات هي قلب الأمة العربية النابض الذي يتقدم نحو العالمية في كافة المجالات بعزيمة وإصرار القيادة والشعب للوصول إلى المركز الأول وتحويل الحلم إلى حقيقة، مؤكداً أن الدولة نجحت في تطعيم أكثر من 50% من السكان وتأتي في طليعة الدول التي وفرت لقاحات كورونا لجميع أفراد المجتمع لتعزيز الصحة العامة.

إنجاز عالمي

وأكد الدكتور ناجي عبدالجليل محمد، طبيب مقيم في مجال طب الأسرة، أن جهود القيادة الرشيدة في الدولة جهود حثيثة منذ بداية أزمة جائحة كورونا العالمية، بتوفير كل أوجه الدعم والمساندة لخط الدفاع الأول من أجل صحة وسلامة الإنسان على هذه الأرض الطيبة، لافتاً إلى إجراء التطعيمات لأكثر من أربعة ملايين شخص واستمرار حملة التطعيم الوطني بهدف سلامة وصحة أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ يعد فخراً للعرب والمسلمين، وإعادة أمجاد الحضارة العربية، ويعد إنجازاً عالمياً بأيدٍ إماراتية ودليلاً باهتمام القيادة الرشيدة بتنمية العناصر البشرية وتهيئتهم للعالمية وفتح آفاق جديدة لاستشراف المستقبل بعلوم الفضاء وإعداد جيل جديد يسهم في دفع مسيرة البناء والتطوير في الدولة.

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