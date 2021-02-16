مدينة برجيل الطبية تجري أول جراحة بتقنية الهولوغرافيك في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أجرى 15 جراحاً من 13 دولة مختلفة في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي عملية جراحية لتقويم العظام عبر تقنية الواقع المختلط «الهولوغرافيك»، وهي أول جراحة بهذه التقنية على مستوى الإمارات حيث استخدم فيها الجراحون ابتكار مايكروسوفت «HoloLens 2» كجزء من حدث بعنوان «24 ساعة من الجراحة الهولوغرافية».

نخبة

وقد انضم الدكتور شمشير فاياليل الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة VPS للرعاية الصحية إلى نخبة الجراحين في مائدة مستديرة بعنوان «كيف تستفيد الإمارات العربية المتحدة من التكنولوجيا الرقمية لرعاية المرضى»، كما شارك «في بي إس للرعاية الصحية» التي تدير مستشفيات وعيادات برجيل كل من الدكتور جابر الخييلي استشاري جراحة العظام الجراح، والدكتور راشد الشاعل مدير جراحة العظام والكسور.

ابتكار

وفي سياق تفصيلي، أتاح ابتكار وتقنية مايكروسوفت «HoloLens 2» تجربة فريدة من الواقع المختلط، معززة بالموثوقية والأمان وتتسم بالقدرة على التوسع والتطور على صعيد خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت. إلى جانب ذلك يوفر كل من «Dynamics 365 Remote Assist» وتطبيق اتصالات الواقع المختلط من مايكروسوفت فرصة كبيرة لتمكين المؤسسات الطبية في جميع أنحاء العالم.

سماعة

والجدير بالذكر أن «HoloLens 2» هي سماعة رأس لاسلكية ثلاثية الأبعاد للواقع المختلط تتصل بالتطبيقات والحلول لتعزيز أو تمكين أُطُر التعاون والابتكار والإنتاجية. ومقارنة بالتصميمات السابقة، يعد «HoloLens 2» أخف وزناً وأكثر راحة ومرونة للجراحين. في حين توفر تقنية تتبع اليد والعين المتاحة في الجهاز الارتباط المباشر وفقاً لمكان نظر الجراح، مما يسمح له العمل بدقة ومرونة أكبر.

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