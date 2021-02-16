تجارب ابتكارية ينفذها قسم البرامج المدرسية في حديقة الحيوانات بالعين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أوضحت منيرة جاسم الحوسني مدير إدارة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بحديقة الحيوانات في منطقة العين في حديثها لـ«البيان» أن قسم البرامج المدرسية في حديقة الحيوان في العين يحرص على تقديم سلسلة من البرامج التعليمية التفاعلية والمتنوعة، إذ توفر هذه البرامج تجربة تعليمية ابتكارية فريدة من نوعها في قالب تعليمي تفاعلي خارج النطاق المعتاد داخل الحرم المدرسي.

، مشيرة إلى أنه في عام 2019 وتحديداً قبل الجائحة استفاد من قسم البرامج المدرسية ما يقارب 45000 طالب وطالبة، في حين استفاد من برامج التوعية 1200 شخص، واشترك في المخيمات الموسمية 600 طالب وطالبة.

وأضافت الحوسني: «كما توفر البرامج التعليمية للمستهدفين فرص التعلم واكتساب المعلومات من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب التعليمية المبتكرة والممتعة. وتجدر الإشارة إلى تنوع البرامج المقدمة سواء من برامج تعليمية في الحديقة، وبرامج تعليمية أخرى في أحد وأهم المباني المستدامة في الدولة والمتمثل بمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء».

11000 كتاب

وأكدت أن مركز الأبحاث في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء يقدم بطاقة «الباحث البيئي» التي توفر للطالب بيئة تعليمية مختلفة وملهمة تمكنه من فهم مناهجه الأساسية بسهولة أكثر من خلال البحث في المراجع والمصادر الإلكترونية المتنوعة التي يضمها المركز. مشيرة إلى أن مركز الأبحاث يوفر مصادر معلوماتية ضخمة وخدمات بحثية ومعرفية للباحثين والأكاديميين كافة من المعاهد والمدارس والجامعات، إذ يضم نحو 11000 كتاب بيئي تتنوع ما بين كتب ومجلات وموسوعات وقواميس وأطالس وأدلة وأقراص فيديو ومصادر خاصة بالطلبة المهتمين بالعلوم وصون الطبيعة والحياة البرية، ما يساهم في إثراء الأفكار ومساعدتهم على كتابة البحوث والتقارير الخاصة بهم.

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