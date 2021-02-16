45000 طلب دعم فني استقبلتها «الاتحادية للموارد البشرية» 2020

المصدر: دبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استقبالها أكثر من 45 ألف طلب دعم فني خلال العام 2020، عبر نظام إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال الموحد المرتبط به، حيث يعد النظام الذي أطلقته «الهيئة» في أغسطس من العام 2019، منصة إلكترونية تفاعلية مع المتعاملين، تضم كافة الخدمات التي تقدمها لهم.

وأكد إبراهيم أحمد فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في «الهيئة»، أن نظام إسعاد المتعاملين يشكل منصة خدمية بامتياز، تتيح من خلالها الهيئة كافة خدماتها للوزارات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص وجمهور المتعاملين بجودة عالية، وتحت مظلة واحدة».

وأشار إلى أن الهيئة تلقت خلال العام الماضي أكثر من 31 ألف مكالمة عبر مركز الاتصال الموحد، وقرابة 14500 طلب دعم عبر النظام الإلكتروني لإسعاد المتعاملين، متعلقة بالدعم الفني لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

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