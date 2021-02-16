55 غرفة تطعيم في «ون سنترال» و4000 متعامل الطاقة الاستيعابية اليومية

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

دشنت هيئة الصحة بدبي أكبر محطة تطعيم ضد «كوفيد 19» في الدولة، «مركز ون سنترال» قرب مركز دبي التجاري العالمي، وذلك لتسريع عملية الوصول إلى المناعة المجتمعية للتخلص من الجائحة، وتصل الغرف المخصصة للتطعيم إلى 55 غرفة، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية 4000 شخص يومياً.

بدورها، رصدت «البيان» أداء مركز «ون سنترال» واطلعت على مراحل محطات التطعيم المختلفة، بمرافقة صلاح البحري رئيس عمليات «كوفيد 19» في هيئة الصحة بدبي، إذ يتم بعد التدقيق والتأكد من الهوية والموعد الدخول في صالة الاستقبال المجهزة لاستيعاب أكثر من 1000 متعامل، وسط إجراءات احترازية مشددة مثل الكمامات والتباعد الجسدي بمسافة مترين بين العميل والآخر، وبعدها يتم الانتقال إلى الصالة الثانية وهي صالة التسجيل ويقوم الشخص بالتوقيع على الموافقة على أخذ اللقاح. وقال صلاح البحري:

بعد عملية التسجيل يتم الانتقال إلى الطابق السابع وهناك أيضاً صالة للاستقبال تسبق مرحلة الدخول في الغرف المخصصة للتطعيم ويتم إدخال 50 شخصاً دفعة واحدة أي أن العملية برمتها تستغرق أقل من 5 دقائق.

ويصل عدد الغرف المخصصة للتطعيم إلى 55 غرفة منها 50 للتطعيم و5 غرف مخصصة للملاحظة تعمل فيها 5 طبيبات مهمتهن تقييم الحالات.

تقييم

وعن تقييم الحالات في المركز، قالت الدكتورة سارة العسكر: يتم تقييم حالة العميل، إذ يتم فحص المؤشرات الحيوية مثل الضغط ونسبة الأوكسجين ونبض القلب وفي حال كان الضغط مرتفعاً يتم إعطاؤه موعداً آخر ونطلب منه استشارة الطبيب المتابع لحالته وبعدها ندخل ملف العميل في نظام سلامة، إذ يتم التشييك على ملف العميل للوقوف على الأمراض والأدوية التي يتعاطاها.

وإذا كان يأخذ أي مضاد حيوي أو لديه حساسية وطبعاً نسأل النساء إن كانت الواحدة حاملاً أو تخطط للحمل في الأشهر الثلاثة القادمة فننصحها بعدم أخذ اللقاح بعدها ينتقل العميل إلى غرفة التطعيم، إذ يتم إبلاغه ببعض الأعراض الخفيفة التي قد يشعر بها مثل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أو ألم مكان الحقنة وبعدها يطلب منه الانتظار في الصالة المخصصة لما بعد اللقاح مدة 20 دقيقة للتأكد من عدم وجود مضاعفات.

وحث صلاح البحري جميع المواطنين والمقيمين على الإسراع في أخذ اللقاح الذي وفرته الدولة للمواطنين والمقيمين مجاناً.

وقال رئيس عمليات «كوفيد 19»: إن مركز «ون سنترال» يعد أكبر مراكز التطعيم في الدولة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 4000 شخص يومياً، كما أنه أسرع مركز في إعطاء اللقاحات، إذ تستغرق رحلة المتعامل من 15-25 دقيقة.

ضرورة

أشار صلاح البحري رئيس عمليات «كوفيد 19» في هيئة الصحة إلى أهمية حجز موعد للتطعيم في مراكز اللقاح التابعة للهيئة، ويكون ذلك من خلال مركز الاتصال الموحد، أو عن طريق التطبيق الذكي للهيئة، مؤكداً أن التطعيم خطوة مهمة وضرورة لإنهاء الوباء.

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