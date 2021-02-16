افتتاح نفق النجيمات ضمن مشروع طريق حمد بن عبدالله في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

تفتتح وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم بالتنسيق مع الجهات المحلية في إمارة الفجيرة، نفق النجيمات، الذي سيساهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، ويعد هذا النفق جزءاً من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ حمد بن عبدالله في الفجيرة، الذي تبلغ تكلفته 250 مليون درهم، والمقرر الانتهاء منه في النصف الأول من العام الجاري.

وأكد المهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة انتهت مؤخراً من رصف طبقات الأسفلت في مشروع طريق الشيخ حمد بن عبدالله بشكل كلي وفتح الطرقات في جميع التقاطعات المرورية، وتشغيل جميع الإشارات المرورية، وتم كذلك تشغيل الإنارة في أجزاء واسعة من المشروع، حرصاً على تعزيز انسيابية وأمان الحركة المرورية بشكل أكبر لحين إنجاز المشروع بشكل نهائي وفتح الطريق أمام حركة المرور.

ولفت إلى أن الوزارة كانت استكملت إنجاز 3 أنفاق للمشاة حسب أعلى المعايير العالمية المتبعة لضمان سلامة عبور المشاة على طول المشروع، وفي ما يخص نفق مريشيد، فإن الأعمال جارية حسب المخطط، إذ تم إنجاز جسم النفق بنسبة 86% ويُجرى التنسيق مع الدوائر الأخرى لتسريع الإنجاز وتسليم النفق.

ويُعدّ المشروع ككل محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الوزارة، ومن المشاريع الحيوية في إمارة الفجيرة إذ إنه الطريق الرئيس الذي يخترق مركز المدينة من طريق الشيخ خليفة إلى الكورنيش ويصل إلى طريق كلباء وطريق خورفكان، كما أنه يقلص زمن الرحلة بنسبة 73% من 15 دقيقة إلى 4 دقائق، ويرفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 100%، من 10 آلاف مركبة في اليوم إلى 20 ألف مركبة، فيما تشمل الأعمال في المشروع إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار و3 أنفاق للمشاة و3 أنفاق للسيارات.

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