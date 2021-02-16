8365 مركبة كهربائية وهجينة في دبي 2020

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لــ «البيان»، أن إجمالي المركبات الكهربائية والهجينة في إمارة دبي وصل حتى نهاية ديسمبر الماضي 2020 إلى 8,365 مركبة، من ضمنها 2,312 مركبة كهربائية و 6,053 مركبة هجينة. كما بلغ عدد المركبات الحكومية الكهربائية في دبي 176 مركبة، فيما وصل عدد المركبات الحكومية الهجينة إلى 2,779 مركبة.

وأكد أن الهيئة تعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وتعزيز مفهوم التنقل الأخضر في الإمارة، وانسجاماً مع رؤية سموه، أطلقت الهيئة عام 2015 مبادرة «الشاحن الأخضر» لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية للجمهور في جميع أنحاء دبي، حيث لم يكن في دبي حينها سوى عدد محدود من السيارات الكهربائية نظراً لعدم توفر البنية التحتية اللازمة لشحن هذا النوع من السيارات.





دعم

وأوضح معالي سعيد الطاير أن مبادرة «الشاحن الأخضر» تدعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي بهدف تحفيز الهيئات المنضوية تحت مظلته على استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البري الذي يعد ثاني أعلى القطاعات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إمارة دبي.

ونكثف جهودنا لتحقيق التوجيه رقم (2) لعام 2020 الذي أصدره المجلس في أغسطس الماضي، لزيادة أعداد المركبات الحكومية الكهربائية والهجينة، حيث يتعين على الجهات الحكومية في دبي وفق التوجيه الجديد رفع نسبة السيارات الكهربائية والهجينة في مشترياتها السنوية من المركبات إلى 10% على الأقل حتى نهاية عام 2024، على أن تصل هذه النسبة إلى 20% من بداية 2025 وحتى نهاية 2029، و30% من بداية عام 2030. وتنطبق هذه النسب على السيارات المشتراة والمؤجرة.

استهلاك

وأضاف: تستهلك السيارات الكهربائية والهجينة كهرباء بمعدلات منخفضة، تنعكس إيجاباً على مُلاك السيارات، فالسيارة الصغيرة والمتوسطة يراوح استهلاكها بين سبعة و10 دراهم عند تعبئة بطاريتها بالكهرباء، بينما السيارة الكبيرة والطرز الرياضية لا تتجاوز 21 درهماً في التعبئة الكهربائية، وهي كلفة لا تقارن مع عشرات أو مئات الدراهم في تعبئة السيارات التقليدية بالوقود.

حوافز

وقال: أسهمت الحوافز والتسهيلات التي أطلقتها الهيئة لتعزيز اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة في زيادة الوعي بهدف تشجيع التنقل الأخضر المستدام، ما دفع عجلة التنفيذ الفعّال وتشجيع اقتناء السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية. ومن أبرز هذه الحوافز توفير الهيئة لخدمة شحن السيارات الكهربائية للمستخدمين المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر التابعة للهيئة مجاناً حتى نوفمبر 2019.

ومع اقتراب انتهاء فترة الشحن المجاني، أعلنا عن تمديد الفترة للسيارات الكهربائية غير التجارية فقط حتى 31 ديسمبر 2021، على أن يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة، وليس في محطات الشحن المنزلية. أما بالنسبة لمالكي السيارات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، فتعين عليهم دفع رسوم بمقدار 29 فلساً لكل كيلووات ساعة، وذلك اعتباراً من بداية يناير 2020.

وبين الطاير أن الهيئة أتاحت مؤخراً لمالكي السيارات الكهربائية إجراء معاملاتهم والتسجيل في مبادرة «الشاحن الأخضر»، والحصول على خدمات الشحن والفواتير وتسوية الفاتورة النهائية، من خلال تقنية التعاملات الرقمية «البلوك تشين» الموثوقة والصديقة للبيئة، وتتعاون الهيئة مع الجهات كافة، لتأسيس شبكة وطنية موحدة لشحن السيارات الكهربائية بتقنية «البلوك تشين» تربط جميع الشركاء من القطاعين الحكومي، والخاص، مثل دبي الذكية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمؤسسات الخدماتية، وتجار التجزئة للسيارات الكهربائية، ومحطات شحن السيارات الكهربائية الخاصة على مستوى الدولة، بما يتيح الوصول إلى المعلومات عبر شبكة رقمية موحدة عالية الأمان.

محطات الشحن الأخضر

وقال: انتهت الهيئة من إنشاء 282 محطة شحن في مختلف أنحاء دبي مثل الهيئات الحكومية ومطوري العقارات والمطارات ومحطات الوقود ومراكز التسوق وبعض العيادات والمستشفيات والعديد من المكاتب التجارية والمجمعات السكنية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي. وتعمل الهيئة على إنشاء محطات «الشاحن الأخضر» في منطقة حتا.

كما يوجد حالياً 3 محطات لشحن السيارات الكهربائية في مركز إسعاد المتعاملين التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي - فرع حتا ومحطة إينوك والمكتبة العامة، والهيئة بصدد تركيب محطات شحن أخرى في المنطقة.

17 محطة

قال سعيد الطاير في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لجعل إكسبو 2020 دبي مستداماً أثناء إقامة المعرض على مدى ستة أشهر وما بعدها، استكملت الهيئة تركيب محطتين من محطات «الشاحن الأخضر» لشحن السيارات الكهربائية في مكتب موقع أكسبو دبي، فيما تعمل الهيئة على تركيب 15 محطة في كل من جناح الفرص، جناح الاستدامة وجناح التنقل لخدمة السيارات الكهربائية والهجينة لزوار المعرض.

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