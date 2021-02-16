إنجازات لافتة لـ«الموارد البشرية» في محاكم دبي في ظل الجائحة

المصدر: دبي - البيان

حققت إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي إنجازات لافتة تكللت بالنجاح والتميز في عام 2020، وذلك من خلال الإجراءات المتخذة لضمان سلامة وصحة الموظفين الجسدية والنفسية خلال الأزمة والتحديثات التي تمت على أنظمة العمل وتقديم خدمات الموارد البشرية، سعياً منها لراحة العاملين في محاكم دبي، وخلق بيئة عمل محفزة على الإبداع والتميز.

نجاحات

وأكد عبد الواحد كلداري، مدير إدارة الموارد البشرية، أن عمل فريق الإدارة كللّ نجاحات متعددة منها، فوز محاكم دبي بجائزة القمة الخليجية للموارد البشرية - GCC GOV HR Awards 2020 خلال عام 2020، من خلال عمل الإدارة على تعزيز وعي الموظفين بأهمية الوصف الوظيفي والتعريف بمعايير إعداد الأوصاف الوظيفية والتسويق للوظائف الرئيسة والمساندة في محاكم دبي.

نتائج

وأضاف كلداري، أن الإدارة عملت على وضع إطار عام للسعادة والإيجابية في محاكم دبي، بناءً على النتائج المستخلصة من الاستبانات وتقارير الزيارات الميدانية لجميع الموظفين وفقاً للمرتكزات المعتمدة، بالإضافة إلى جهدها في تعزيز الإجراءات المتخذة لضمان سلامة وصحة الموظفين، حيث تعتبر الإدارة الداعم الأول والمرجع الأول للموظف.

ابتكار

أوضحت عائشة آل علي، رئيس قسم التطوير التنظيمي بإدارة الموارد البشرية، أن مسابقة «ابتكر مع الموارد البشرية» هي إحدى المبادرات المدرجة ضمن الخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية، وتكمن أهميتها في تعزيز ثقافة الابتكار ومكافأة جهود المواهب.

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