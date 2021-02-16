«مبادلة» توقع مذكرات تفاهم للتعاون مع شركات أوكرانية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، التي تعد واحدة من أكبر صناديق الاستثمار السيادي في العالم، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع هيئات وشركات بالقطاعين الحكومي والخاص في أوكرانيا، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، لدولة الإمارات.

وتمت مراسم التوقيع في مدينة مصدر خلال زيارة قام بها للمدينة الرئيس زيلينسكي، وسيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا وبحضور عدد من كبار المسؤولين. وشمل التوقيع 3 مذكرات تفاهم مع هيئات حكومية أوكرانية بهدف استكشاف فرص الاستثمار المشترك، حيث وقّع نيابة عن مبادلة، مدير برنامج الاستثمار في رابطة الدول المستقلة فارس المزروعي.

فيما وقّع عن الجانب الأوكراني رومان ليشينكو، وزير السياسة الزراعية والأغذية، ودميترو سينيشينكو، رئيس الصندوق العقاري الأوكراني، وسيرجيل تسيفاخ، المدير التنفيذي لــ«أوكرانينفيست».

تميز

وقال المزروعي: «تتمتع مبادلة بسجل حافل في الاستثمار في الأسواق الجديدة والناشئة. ولا شك أن توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من أبرز الهيئات والمؤسسات في أوكرانيا يؤكد حرصنا على استكشاف فرص الاستثمار ومجالات التعاون المختلفة خاصة وأن أوكرانيا تمتلك إمكانات واعدة للاستثمارات الأجنبية».

وقال رومان ليشينكو: «من دواعي شرفنا أن نتعاون مع شركاء يؤمنون بنفس القيم ويتفقون معنا حول عدد من الأولويات وأهمها السلامة الغذائية وتطوير العلاقات التجارية والدخول في مشاريع استثمارية جديدة».

وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة أبوظبي للطاقة النظيفة «مصدر»، و«دي تي إي كي» الأوكرانية، بهدف استكشاف إمكانات الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة في أوكرانيا، حيث وقّع عن «مصدر» محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقّع ماكسيم تيمشينكو عن «دي تي إي كي».

نهج

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «باعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة مع محفظة مشاريع تغطي أكثر من 30 دولة، ترحب «مصدر» بهذه الفرصة القيمة لدعم جهود أوكرانيا لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة. ونحن في «مصدر» نتبنى نهجاً يقوم على إبرام شراكات وطيدة ومهمة في مختلف القطاعات والمناطق التي نعمل ضمنها».

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