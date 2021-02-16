«إيدج» توقع اتفاقية دفاعية ثلاثية الأطراف مع شركتين أوكرانيتين

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت «إيدج»؛ مجموعة التكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات المتخصصة في قطاع الدفاع وغيره، اتفاقية تعاون استراتيجي ثلاثية الأطراف مع «UkrOboronProm»، مجموعة الدفاع الأوكرانية المملوكة للدولة و«Ukrspecexport»، شركة تجارة الأسلحة الأوكرانية المملوكة للدولة. وستتيح الاتفاقية للأطراف الثلاثة إمكانية تبادل وتطوير تقنيات متقدمة تقود إلى استثمارات قيمتها أكثر من مليار دولار.

ووقع فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ايدج، ويوري هوسيف، المدير العام في «UkrOboronProm» وفاديم نوزدريا، المدير العام في «Ukrspecexport»، الاتفاقية بحضور ممثلين عن كل الأطراف. وجرى التوقيع في قصر الإمارات في أبوظبي.

اهتمام

وبهذه المناسبة، قال فيصل البناي:«تولي «إيدج» اهتماماً بالغاً بالتعاون والتطوير المشترك، ويعكس توقيع هذه الاتفاقية ثلاثية الأطراف رغبتنا في التعاون مع شركات دولية رائدة في قطاع الدفاع. ونحن متحمسون إزاء الفرص التي تتاح للإمارات وأوكرانيا للتعاون والتبادل والاستفادة المشتركة من الإمكانات العسكرية والتقنية لكلا البلدين».

وقال يوري هوسيف:«تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية كثمرة لتعاوننا مع مجموعة ايدج، وهي خطوة هامة في إطار جهود التعاون والتطوير المشترك بين الجانبين. ويحمل توقيع الاتفاقية معنى خاصاً بالتوازي مع الزيارة الرسمية للرئيس الأوكراني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة».

فخر

وقال فاديم نوزدريا:«تفخر شركتنا بأن تكون طرفاً في هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع مجموعة ايدج. إننا نقدم أفضل التقنيات المتوفرة في أوكرانيا إضافة إلى برامج تطوير مشتركة طموحة».

وتعد UkrOboronProm مجموعة دفاعية أوكرانية حكومية تأسست في عام 2010 لإدارة مشاريع المجمع العسكري الصناعي. وتضم تحت مظلتها أكثر من 100 شركة في 5 قطاعات دفاعية رئيسية، لا سيما في التسلح وتصنيع وتطوير المعدات العسكرية والبحث العلمي وعمليات الاستيراد والتصدير.

وتعتبر Ukrspecexport شركة أوكرانية حكومية تتخصص في التسلح والذخائر والمعدات العسكرية والخاصة، وقطع الغيار والمكونات، والمتفجرات، بالإضافة إلى منتجات أخرى يمكن استخدامها في تطوير وتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة. وتقوم بأعمال الإصلاح والصيانة والتحديث للأسلحة والمعدات العسكرية للعملاء الأجانب، بالإضافة إلى تصدير التقنيات المتطورة.

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