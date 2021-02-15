قائد القوات الجوية والدفاع الجوي: الحدث يكشف ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية قوية

المصدر: أبوظبي - وام

قال اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، إن تنظيم معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» في دورته الخامسة عشرة، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» في دورته الـسادسة في العاصمة أبوظبي، يكشف مدى قدرات وإمكانيات وجاهزية دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تتمتع به من بنية تحتية قوية، وخبرات متميزة لتنظيم حدث عالمي بهذا الحجم، وبشكل يضمن سلامة ووقاية الجميع وفق إجراءات وتدابير وقائية.

وأضاف في كلمة عبر مجلة «الجندي».. إن هذا الحدث شهد منذ انطلاقته في عام 1993 ووصولاً لعام 2021 قد شهد سلسلة من التميز والنجاح، وذلك بفضل الله وتوفيقه، ورؤية قيادتنا الرشيدة، والجهود المخلصة التي تحلت بالإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة التي لا تعرف المستحيل.

وفيما يلي نص الكلمة..

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق فعاليات معرضي ومؤتمر آيدكس ونافدكس 2021 في العاصمة أبوظبي. ويأتي تنظيم هذا الحدث المهم والذي يترقبه الكثير في ظل ظروف وتحديات استثنائية فرضتها الأحداث التي يمر بها العالم إثر تفشي جائحة «كوفيد19». حيث يكشف تنظيم هذه الفعالية الأهم على خارطة المعارض الدفاعية في المنطقة عن مدى قدرات وإمكانيات وجاهزية دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تتمتع به من بنية تحتية قوية، وخبرات متميزة لتنظيم حدث عالمي بهذا الحجم، وبشكل يضمن سلامة ووقاية الجميع وفق إجراءات وتدابير وقائية.

ومع استمرارية هذا الحدث منذ انطلاقته في عام 1993 ووصولاً لعام 2021 شهدنا سلسلة من التميز والنجاح، وذلك بفضل الله وتوفيقه ورؤية قيادتنا الرشيدة، والجهود المخلصة التي تحلت بالإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة التي لا تعرف المستحيل.

إن هذا الحدث المقام استثنائياً بكل المقاييس، وهو إعلان لتحدي وتكاتف الجميع لإنجاحه بمشاركة محلية ودولية واسعة تحت سقف واحد، حيث تعرض الشركات والخبراء آخر ما تم التوصل له في تكنولوجيا وعلوم وتقنيات الثورة الصناعية العسكرية بهدف عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة في هذه القطاعات.

وبهذه المناسبة، نتقدم بخالص التقدير والامتنان لكافة الجهود المخلصة التي ساهمت في تنظيم معرضي ومؤتمر آيدكس ونافدكس 2021 لنبرهن للعالم بأننا دولة طموحها يعانق عنان الفضاء.

تمنياتنا بالتوفيق في نجاح فعاليات هذا الحدث الأهم في المنطقة في صناعة الدفاع، وأهلاً ومرحباً بالجميع في أبوظبي عاصمة التسامح والسلام.

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