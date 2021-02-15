ملك البحرين يصل إلى البلاد

المصدر: وام

وصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة خاصة للدولة.

و كان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في استقبال جلالته لدى وصوله.

كما كان في الاستقبال معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد و سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة و الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان و الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان و الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد و معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي و سعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و سعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و سعادة ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة و سعادة الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة.

يرافق جلالته خلال الزيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة و سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين .

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