«شرطة دبي» تحصل على اعتماد أفضل بيئة عمل للعام الثاني توالياً

المصدر: دبي - البيان

تسلم معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، من منظمة «غريت بليس تو وورك»، شهادة حصول القيادة العامة لشرطة دبي على اعتماد أفضل بيئة عمل لعام 2020 والتي تمنحها المنظمة، بناءً على الاستبانة التي تم طرحها على الموظفين لقياس تجربتهم في العمل بشرطة دبي، بالإضافة إلى التدقيق على سياسات وممارسات الموارد البشرية المُعتمدة في توفير بيئة عمل جاذبة وإسعاد الموظفين وتلبية متطلباتهم عبر خدمات ذكية وإدارية نوعية.

وحضر تسليم الشهادة، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعدد من موظفي شرطة دبي من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلين من منظمة «غريت بليس تو وورك».

وجاء حصول القيادة العامة لشرطة دبي على شهادة الاعتماد أفضل بيئة عمل المرة الثانية على التوالي بعد أن فازت بها عام 2019، إذ كانت شرطة دبي في عام 2019 تعد أول جهة حكومية تحصل على الاعتماد على الصعيدين المحلي والعالمي، وهذه المرة الثانية على التوالي التي تحصل فيها على هذا الاعتماد.

مؤشر الثقة

وسجل مؤشر نتائج الثقة ببيئة عمل شرطة دبي ارتفاعاً في نتائج استبانة منظمة «غريت بليس تو وورك» إلى 95% في العام الماضي بعد أن كان سجل في عام 2019 نسبة 90%.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن حصول القيادة العامة لشرطة دبي على شهادة الاعتماد أفضل بيئة عمل لعام 2020 المرة الثانية على التوالي، يأتي في إطار الحرص الدائم على توفير أفضل بيئة عمل للموظفين في شرطة دبي لتمكينهم من خدمة وطنهم ومجتمعهم في بيئة وظيفية مُحفزة تنعكس على تقديم أعلى مستوى الخدمات.

وأشار معاليه إلى أن الحصول على شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل يأتي بعد فوز شرطة دبي بالمركز الأول في مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة 91.6%، والمركز الثاني في مؤشر سعادة الموظفين بنسبة 96.68% ضمن نتائج دراستي سعادة المتعاملين وسعادة الموظفين لعام 2020 والتي أعدها برنامج دبي للتميز الحكومي، وهو ما يؤكد وبكل فخر أن شرطة دبي جعلت مفهوم السعادة وتوفير أفضل بيئة عمل مبدئاً أساسياً ومهماً وأولوية في مبادراتها ومشاريعها كافة.

وأكد معالي الفريق المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مختلف المجالات ومنها بيئة العمل لما لذلك من أثر مهم في سعادة الموظفين.

بيئة مُحفزة

ومن جانبه، أكد العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الحصول على شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل المرة الثانية على التوالي، يأتي في إطار الحرص الدائم على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية في شرطة دبي من خلال توفير بيئة وظيفية مُحفزة تساهم في رفع مستويات العطاء لدى الموظفين ورفع مستوى الكفاءة الوظيفية.

ولفت العميد صالح عبدالله إلى أن شرطة دبي حرصت في العام الماضي على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية وتحقيق متطلبات الحصول على شهادة أفضل بيئة عمل رغم الظروف الاستثنائية التي واكبت تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الحرص على توفير أفضل بيئة عمل للموظفين وتطبيق أفضل الممارسات العالمية قاد إلى تحقيق هذا الإنجاز النوعي الجديد لشرطة دبي.

مفهوم السعادة

ومن جانبها، أكدت عواطف السويدي، المدير التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، أن الحصول على شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل المرة الثانية على التوالي يبين مدى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز مفاهيم السعادة والإيجابية بين موظفيها من خلال توفير أفضل بيئة عمل لهم بما ينعكس على أداء مهام عملهم بشكل احترافي من جهة وعلى حياتهم الشخصية من جهة أخرى.

ريادة

قال الدكتور مايكل بورشيل، الرئيس التنفيذي لشركة غريت بليس تو وورك في الشرق الأوسط: «فخور جداً بأن شرطة دبي تم اعتمادها مكان عمل رائعاً للعمل السنة الثانية على التوالي.

شاركت أكثر من 10 آلاف مؤسسة في 60 دولة في الاستبانة، وشرطة دبي هي المؤسسة الشرطية الوحيدة في العالم التي تم اعتمادها مرتين. وهذا يعد إنجازاً لبيئة فيها ضغط عمل وتحديات خاصة في فترة التعامل مع جائحة عالمية كجائحة كورونا أثناء خدمة المجتمع».

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