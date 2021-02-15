شرطة أبوظبي تعزز التواصل المجتمعي بـ «الرسوم المتحركة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الشخصيتين «صقر وشما»، لتعزيز التواصل المستمر والفعال مع كافة شرائح المجتمع من مختلف الأعمار واللغات، وتقديم المواد التوعوية والنصائح الإرشادية لكافة أفراد الأسرة بتقنيات الرسوم المتحركة، من خلال شخصيات طريفة ومشوقة لإضفاء المزيد من التفاعل لعلاقة التواصل المستمر مع الجمهور.

وتمثل الشخصيتان الكرتونية «صقر وشما» إضافة نوعية وجديدة لمنظومة التواصل المجتمعي، إلى جانب القنوات الرقمية الأخرى لشرطة أبوظبي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز قنواتها وأساليبها الإعلامية، لتحقيق أقصى درجات الفاعلية والتأثير لرسائلها الإعلامية.

وأكد العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، أهمية مواكبة المتغيرات المتسارعة والتطورات الهائلة في وسائل الاتصال الرقمي، وضرورة تحديث وتنويع قوالب الرسالة الإعلامية، بما يتلاءم مع طبيعة الجمهور المستهدف، معتبراً «الرسوم المتحركة» أحد الفنون الاتصالية الرائدة، التي أثبتت فاعليتها في تحقيق التأثير المطلوب من عملية الاتصال مع الجمهور، خصوصاً الفئات العمرية من الأطفال والشباب.

وأشار إلى أن فن «الرسوم الكرتونية» يُعد أحد الأساليب التي حققت تفاعلاً واسعاً وإعجاباً كبيراً من المتابعين لشرطة أبوظبي على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال سلسلة من «الكليبات» التوعوية الخفيفة والمبسطة، التي بثتها في السنوات الأخيرة، لتعزيز الوعي المجتمعي بالسلوكيات المرورية الإيجابية، وتسليط الضوء على قضايا مهمة مثل «التنمر» وغيرها من الجوانب التي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة لكافة أفراد المجتمع.

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