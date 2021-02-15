1053 طلعة جوية لطيران شرطة أبوظبي خلال 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية 1053 طلعة جوية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، تضمنت 377 طلعة عمليات شرطية و395 طلعة تدريبية، و110 للإسعاف الجوي، و169 طلعة للمهام الأخرى، وطلعتي تصوير.

وأكد العميد طيـار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، حرص الإدارة علـى تلبيـة النداءات الإنسانية والوصول إلى مواقع البلاغات ضمن زمن الاستجابة لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الإنسانية في المناطق التي يتعذر الوصول إليها والطرق الخارجية أو للذين انقطعـت بهم السبل سواء في البر أو البحر بالاستعانة بأسطولها الجوي المزود بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة والكادر البشـري من الطياريـن والملاحين الجويين والأطقـم الطبية المؤهلين والمدربيـن علـى أعلى المستويات وفـق المعايير الدولية، وهـم على درجة عالية مــن الكفاءة والاحترافيــة.

وأوضح أن الإدارة نظمت دورات تدريبية، تضمنت 31 دورة في الطيران التشبيهي استفاد منها 62 طياراً، و7 دورات تحويلية لـ 7 طيارين، وعقد دورة قائد طائرة لعدد طيارين، ودورة Flight dispatch recurrent training لـ 5 ضباط عمليات، وتنظيم دورة طيران تحويلي على طائرة AW-139 ودورة طيران تحويلي على طائرة AB-412 إضافة لتنظيم دورة تنشيطية على طائرة AB-412.

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