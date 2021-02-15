شرطة رأس الخيمة تدشن حملة «نحو مساكن عمال آمنة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشن العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، حملة «نحو مساكن عمال آمنة» الإلكترونية التي أطلقتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع إدارة التحريات وإدارة مراكز الشرطة الشاملة وإدارة الشرطة المجتمعية.

وأفاد العميد الحديدي، «أن إطلاق هذه الحملة التي تستمر حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري يندرج ضمن الحملات التوعوية الهادفة التي تنظمها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتعزيز الأمن والأمان في ربوع رأس الخيمة وحماية ممتلكات الأهالي بشكل عام والعمال على وجه الخصوص من السرقات».

وأضاف، «أن الحملة تتضمن تقديم جرعة من الإرشادات والنصائح التي تسهم في حث العمال على تأمين مساكنهم والتقيد بالخطوات الوقائية التي تحول دون تعرضها للسرقة، لافتاً إلى أن الحملة تستهدف شريحة العمال في مختلف مناطق رأس الخيمة».

ودعا العميد الحديدي العمال وأرباب العمل إلى التعاون مع هذه الحملة الهادفة لتحقيق النتائج المنشودة والإسهام في تعزيز الأمن والأمان في كافة مناطق الإمارة، مهيباً بأصحاب الشركات الالتزام بتركيب كاميرات المراقبة في المساكن العمالية مع تخصيص صناديق أمانات للعمال لتأمين متعلقاتهم الشخصية فيها.

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