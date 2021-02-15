طرق دبي تعلن نجاح تجربة تشغيل العبرات التراثية بوقود بيوديزل 5 الحيوي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نجاح مبادرة التشغيل التجريبي لـ 5 من العبرات التراثية التابعة لها باستخدام الوقود الحيوي (بيوديزل 5) المعتمد رسميا في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع مجموعة اينوك، حيث سجلت هذه المبادرة نتائج إيجابية للغاية.

وأشار محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أن نجاح هذه التجربة يأتي في إطار الحرص المتواصل للهيئة على مساهمتها الفاعلة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة من خلال تقليل البصمة الكربونية وانبعاث الغازات الضارة عبر استخدام الوقود الحيوي.

وقال: لقد طبقنا الإجراءات المطلوبة لقياس نتائج استخدام الوقود الحيوي لتشغيل العبرات التراثية مقارنة باستخدام وقود الديزل العادي، وكانت النتائج إيجابية ولم يتم تسجيل أية تأثيرات سلبية على المحركات نتيجة لاستخدام الوقود الحيوي، موضحاً أن مجموعة اينوك كانت قد عيّنت شركة متخصّصة كطرف محايد لتقييم نتائج التجربة.

وأضاف الهاشمي: إنه استنادا إلى النتائج الإيجابية، التي توصّلنا إليها من التجربة، فإننا ندعم تطبيق مبادرة استخدام وقود بيوديزل 5 لعدة أسباب منها: أن استخدام هذا الوقود يعتبر طريقة فعّالة لإعادة تدوير النفايات والحفاظ على البيئة مما يسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، وقد بيّنت نتيجة التقرير انخفاضاً في الانبعاثات الضارة عند استخدام (بيوديزل 5) مقارنة مع وقود الديزل العادي، مما سيسهم في تشجيع مُلّاك العبرات على استخدام الوقود الحيوي، مؤكداً أن اعتماد استخدام الوقود الحيوي في العبرات التراثية التابعة للقطاع الخاص في خور دبي يُعد اختيارياً وبالتنسيق مع مجموعة اينوك بخصوص آلية التزود بالوقود، وأن الأبحاث تشير إلى أن استخدام الوقود الحيوي سيؤدي إلى تخفيض كمية الهيدروكربونات غير المحروقة، وانبعاث غاز أول أوكسيد الكربون، وتقليل نسبة انبعاث الجسيمات الدقيقة وغاز الكبريتات، بالإضافة إلى خفض غاز (PAH).

من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا نجاح المشروع التجريبي مع هيئة الطرق والمواصلات، ونأمل أن تسهم النتائج الإيجابية للمشروع في تشجيع مشغلي العبرات على استخدام وقود (بيوديزل 5) بديلاً عن الديزل التقليدي، مما يسهم بدوره في الحد من انبعاثات الكربون، وأن مجموعة اينوك ماضية قدماً في دعم المجتمعات التي نعمل بها والتأثير فيها بشكل إيجابي، ونأمل تعزيز تعاوننا مع شركائنا نحو مبادرات تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050".

الجدير بالذكر أن عدد العبرات التراثية يبلغ (148) عبرة يتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص عبر خطين رئيسين في خور دبي. وتنقل العبرات التراثية حوالي (13) مليون راكب سنوياً بنسبة تبلغ حوالي (90%) من إجمالي عدد ركاب النقل البحري في دبي. ويتم تشغيل العبرات التراثية الحالية من خلال محركات الديزل بقوة (30) حصانا، وتستهلك هذه حوالي (1,1) مليون لتر ديزل سنوياً.

كما تجدر الإشارة إلى أن بيوديزل 5 هو من منتجات الوقود البديلة الخضراء المتطورة، الذي أطلقته مجموعة اينوك في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة بغية خفض البصمة الكربونية والحد من انبعاث الغازات الدفيئة، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف توفير مزيج متنوع من الطاقة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة.

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