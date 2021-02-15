كهرباء الشارقة تعلن عن تقسيط وتخفيض التأمين بنسبة 50% لجميع الفئات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تخفيض وتقسيط قيمة تأمين حسابات الاستهلاك الجديدة للمشروعات السكنية للأفراد والمنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية بمعدل يصل إلى 50% وذلك بهدف دعم كافة القطاعات لتجاوز التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية ، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي اعتمدها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لحزمة محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد التي تنبثق من حرص المجلس على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات.

محفزات

وصرح سعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المحفزات التي تقدمها حكومة الشارقة لكافة القطاعات ستساهم بشكل كبير في التخفيف من الأزمة وتجاوز القطاعات للتحديات التي واجهتها، مشيراً إلى أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مستمرة في تقديم المحفزات خلال الأشهر القادمة وحتى تجاوز الأزمة نهائياً.

وأكد أن قرار تخفيض التأمين يهدف إلى تشجيع الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة والتيسير على سكان إمارة الشارقة، كما أن الهيئة تسعى دائما لتعزيز العلاقة مع المتعاملين والتعرف إلى متطلباتهم ولديها العديد من المبادرات المجتمعية التي يمكن أن تستفيد منها كافة القطاعات مثل مبادرة استشرني قبل أن تبدأ ومبادرة كفاءة الطاقة والكشف عن التسربات.

تأمين

وأشار إلى أن المحفزات التي قدمتها الهيئة تضمنت فيما يخص حسابات الأفراد تخفيض قيمة التأمين للحسابات الجديدة بمعدل 50% للفلل والشقق السكنية على الا تقل قيمته عن 1000 درهم وبالنسبة لحسابات المنشآت التجارية والصناعية تخفيض قيمة التأمين للحسابات الجديدة بمعدل 1000 درهم للتأمينات التي تتراوح بين 2000 حتى 5000 درهم وتخفيض قيمة التأمين للحسابات الجديدة التي تتراوح بين 5001 إلى 10000 بمعدل 2000 درهم وتخفيض التأمين الذي يزيد على 10001 درهم بمعدل 3000 درهم ، أما فيما يخص التأمينات التي يتم احتساب التأمين طبقاً لمساحة المنشأة يتم حساب التامين حسب مساحة المنشأة * 50 درهما وبالنسبة للمنشآت التي يتم احتساب التأمين حسب الحمولة يتم احتساب التأمين بالحمولة K.w * 250 درهما .

تقسيط

وأوضح حامد طاهر الحاج مدير إدارة خدمة المشتركين أن المحفزات الجديدة التي قدمتها الهيئة لدعم القطاعات المختلفة تضمنت تقسيط رسوم التأمين الخاصة بحسابات استهلاك الأفراد والمنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية بحيث يمكن سداد التأمين على 3 أقساط شهرية لمبالغ التأمين التي تتراوح بين 2000 إلى 5000 درهم ويمكن سداد رسوم التامين على 4 أقساط شهرية للمبالغ التي تتراوح بين 5001 إلى 10000 درهم كما يمكن سداد الرسوم على 5 أقساط شهرية للمبالغ من 10001 إلى 100,000 درهم ويمكن سداد رسوم التأمين على 6 أقساط شهرية للمبالغ التي تزيد عن 100,000 درهم.

ومن جانبه أشار حسين عسكر نائب مدير إدارة خدمة المشتركين الى أن هذا القرار يؤكد حرص الهيئة على التفاعل مع كافة القطاعات والتعرف على مطالبهم وإعداد خطط مشتركة بالتعاون مع كافة الجهات والإدارات لتطوير الخدمات بما يلبي طموحاتهم وتوقعاتهم.

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