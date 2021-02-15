شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى مراقبة أبنائهم لحمايتهم من الابتزاز الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة "خلك حذر" الأسر إلى أهمية مراقبة أبنائهم من الابتزاز الإلكتروني الذين ينتحلون صفة البنات واستدراجهم بصور صداقة ثم التهديد بنشر بياناتهم وصور الخاصة والشخصية عبر القنوات الإلكترونية بهدف الحصول على مكاسب مادية أو معلومات أو رغبات خاصة من الأشخاص أو الشركات بالإكراه.

وأوضحت أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات وتتعامل مع حالات الابتزاز بالتعاون مع مراكز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae).

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