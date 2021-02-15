شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى مراقبة أبنائهم لحمايتهم من الابتزاز الإلكتروني
دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة "خلك حذر" الأسر إلى أهمية مراقبة أبنائهم من الابتزاز الإلكتروني الذين ينتحلون صفة البنات واستدراجهم بصور صداقة ثم التهديد بنشر بياناتهم وصور الخاصة والشخصية عبر القنوات الإلكترونية بهدف الحصول على مكاسب مادية أو معلومات أو رغبات خاصة من الأشخاص أو الشركات بالإكراه.
شرطة أبوظبي تحث الأسر على مراقبة أبنائهم من خطر الابتزاز الإلكترونيhttps://t.co/tNApSQJ6U8@ADPoliceHQ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 15, 2021
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1D1bvnFhH1
وأوضحت أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات وتتعامل مع حالات الابتزاز بالتعاون مع مراكز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae).
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