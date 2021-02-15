1053 طلعة جوية لطيران شرطة أبوظبي خلال 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

نفّذت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية 1053 طلعة جوية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2020، تضمنت 377 طلعة عمليات شرطية و 395 طلعة تدريبية، و110 للإسعاف الجوي، و169 طلعة للمهام الأخرى، وطلعتان تصوير.

وأكد العميد طيـار إبراهيـم حسن البلوشـي، مديـر إدارة طيران شرطـة أبوظبـي، حرص الإدارة علـى تلبيـة النداءات الإنسانية والوصول إلـى مواقع البلاغـات ضمـن زمن الاستجابـة لإنقـاذ الأرواح وتقديـم الرعاية الإنسانية في المناطـق التـي يتعذر الوصول إليهـا والطرق الخارجية أو للذين انقطعـت بهم السبـل سواء في البر أو البحـر بالاستعانـة بأسطولها الجوي المـزود بأحدث الأجهزة والمعدات المتطـورة والكـادر البشـري من الطياريـن والملاحين الجوييـن والأطقـم الطبيـة المؤهلين والمدربيـن علـى أعلـى المستويـات الفنيـة وفـق المعايير الدولية، وهـم على درجـة عاليــة مــن الكفــاءة والاحترافيــة.

وأوضح أن الإدارة نظمت عدة دورات تدريبية، تضمنت 31 دورة في الطيران التشبيهي استفاد منها 62 طيار، و7 دورات تحويلية لعدد 7 طيارين، وعقد دورة قائد طائرة لعدد طيارين، ودورة Flight dispatch recurrent training لعدد 5 ضباط عمليات، وتنظيم دورة طيران تحويلي على طائرة AW-139 ودورة طيران تحويلي على طائرة AB-412 إضافة لتنظيم دورة تنشيطية على طائرة AB-412 .

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